Almanya: NATO için fazlasını yapmalıyız

Friedrich Merz, Almanya Başbakanı sıfatıyla Brüksel'deki NATO Karargahı'nda Genel Sekreter Mark Rutte ile ortak basın toplantısında konuştu.

Merz ülkesinin NATO'ya verdiği desteğe dikkati çekerek, "Biz Almanya olarak şimdiye kadar buna güçlü bir katkıda bulunduk. Ancak Almanya daha fazlasını yapmalı. Daha fazlasını yapması gerektiğini biliyoruz." dedi.

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Bu nedenle geçen yasama döneminde savunma finansmanını önemli ölçüde artırma kararı aldıklarını belirten Merz, "Artık Almanya'nın gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde birinin üzerindeki savunma harcamalarını borç freninden saymak zorunda kalmayacağız. Bu da Berlin'de söylediğim gibi ne gerekiyorsa yapabileceğimiz anlamına geliyor. İttifak'ın savunma kapasitesini güvence altına almak için gerekli olan parayı harcayabiliriz." diye konuştu.

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Meselenin sadece daha fazla para olmadığını vurgulayan Merz, "Bu aynı zamanda çok açık bir şekilde ve öncelikli olarak verimliliğin artırılmasıyla da ilgilidir. Birincisi basitleştirme, ikincisi standardizasyon, üçüncüsü ise miktarlar. Bunu Avrupa'da başarmak zorundayız ve bu bir Avrupa meselesidir." ifadesini kullandı.

Merz ayrıca Rutte ile Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşının sadece toprak bütünlüğüne değil, 1990 sonrası Avrupa'nın tüm siyasi düzenine karşı cepheden bir saldırı olduğu konusunda tamamen hemfikir olduklarını kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın aynı zamanda Avrupa'daki siyasi düzene yönelik büyük bir saldırı olduğunu savunan Merz, bu konuyu ABD Başkanı Donald Trump ile de konuştuğunu Trump'ın 30 günlük koşulsuz ateşkes planını desteklediğini dile getirdi. "Artık top sadece Moskova'nın sahasında." diyen Merz, gelecek hafta Ukrayna'da kalıcı bir barış için görüşme ortamı yaratma şansının olup olmadığına ancak orada karar verileceğini belirtti. Genel Sekreter Rutte'nin Ukrayna'nın NATO üyeliğine ilişkin değerlendirmesini kendisinin de paylaştığını söyleyen Merz, şunları kaydetti: "Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılma ihtimali olduğunu da eklemek isterim. Eğer bir gün gerçekleşirse, bu kesinlikle NATO üyeliğinden önce gelecektir. Şunu da açıkça belirtmek gerekir ki Ukrayna hangi yolu izleyeceğine kendi egemenliği altında karar verir. AB'ye katılmak için başvuruda bulunmaya karar vermiştir. AB'ye katılmak için gereken şartları, kriterleri hepiniz biliyorsunuz. Ukrayna bu kriterleri yerine getirdiği takdirde, Avrupa Birliği'nin hoş karşılanan bir üyesi olacaktır. Ukrayna, siyasi ve askeri ittifaklara üyeliğine karar verme konusunda egemendir ve egemen kalmalıdır."