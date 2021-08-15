Almanya Kabil Büyükelçiliğini kapatıyor!

Taliban'ın Kabil'e girdiğini duyurmasının ardından Almanya, Kabil'deki Büyükelçiliğini kapattığını açıkladı.

Reuters'ta yer alan haberde, "Güvenlik durumu ciddi biçimde kötüleşti. Kabil'deki Alman Büyükelçiliği 15 Ağustos itibarıyla kapatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Haberde, Almanya'nın vatandaşlarını Afganistan'ı terk etmeye çağırdığı belirtildi.

Ayrıca Alman medyasında yer alan haberlerde, Almanya ordusunun, büyükelçilik çalışanları ile Afgan elçilik görevlilerinin tahliyesi için A400M tipi uçaklar gönderme kararı aldığı ifade edilmişti.

Öte yandan İtalya'nın Kabil Büyükelçiliği personelinin Roma'ya döneceği ifade edildi.

Büyükelçilik personelinin çoğunun Afganistan’dan ayrıldığı belirtilirken, bu akşam itibarıyla binanın boşaltılacağı aktarıldı.

Reuters'a açıklama yapan yetkili, büyükelçinin dönüp dönmeyeceğine ilişkin soruya yanıt vermeyi reddetti.