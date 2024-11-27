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        Haberler Dünya Avrupa Almanya, İsrail'e 131 milyon euroluk silah sattı | Dış Haberler

        Almanya, İsrail'e 131 milyon euroluk silah sattı

        Almanya'nın bu yıl kasım ayı ortasına kadar İsrail'e en az 131 milyon euroluk silah ihracatı yaptığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 21:34 Güncelleme: 27.11.2024 - 21:34
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        Almanya, İsrail'e 131 milyon euroluk silah sattı
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        Alman Federal Meclisi muhalefet partilerinden Sahra Wagenknecht İttifakının (BSW) sunduğu soru önergesine Ekonomi Bakanlığının verdiği yanıta göre, Alman hükümeti, 18 Ekim'den 19 Kasım'a kadar olan dönemde 20,3 milyon euro ile "çeşitli teçhizatlar" başlığı altında olmak üzere İsrail'e 23,6 milyon euro değerinde silah sevkiyatına izin verdi.

        Soru önergesine verilen yanıtta, Almanya'dan İsrail'e bu yıl kasım ayı ortasına kadar en az 131 milyon euroluk silah ihracatı yapıldığı ortaya çıktı. Alman hükümeti İsrail'e gönderilen silah sistemleri hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

        İSRAİL'E YAPILAN SİLAH SEVKİYATI KONUSUNDA TARTIŞMALAR YAŞANIYOR

        En son şubatta onay verilen kategoride küçük silahların yanı sıra muharebe tankları ve denizaltıların olduğu belirtildi. Ülkede İsrail'e yapılan silah sevkiyatı konusunda tartışmalar da yaşanıyor.

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        Latin Amerika ülkesi Nikaragua'nın Almanya'yı silah ihracatı nedeniyle "İsrail'in Filistin'deki soykırımına suç ortaklığı yapmakla" suçlayan davası, Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanında bekliyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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