Almanya ile Danimarka, finalde karşılaşacak
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları erkekler hentbolda Almanya ile Danimarka, adını finale yazdıran takımlar oldu.
Giriş: 10.08.2024 - 01:33 Güncelleme: 10.08.2024 - 01:33
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları erkekler hentbolda finale yükselen takımlar belli oldu.
Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan yarı final müsabakalarında İspanya'yı 25-24 yenen Almanya ile Slovenya'yı 31-30 mağlup eden Danimarka adını finale yazdırdı.
Almanya ile Danimarka yarın TSİ 14.30'da finalde, İspanya ile Slovenya da TSİ 10.00'da bronz madalya maçında karşılaşacak.
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