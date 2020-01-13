Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Üçüncü set şubat ayı, dördüncüsü nisan, beşincisi de mayısta teslim alınacak. Geçen yıl kasım ayında teslim alınan ilk setin testleri tamamlanma aşamasına geldi. Trenin, bu ay sonunda Ankara-İstanbul ya da Ankara-Konya arasında seferlere başlaması bekleniyor. Kaynaklar, son dönemde hızlı trenlere yoğun bir ilgi olduğunu belirterek, “Bu setlerin hizmete sunulmasıyla artarak devam eden yolcu talebi, daha rahat karşılanacak” dedi.

TCDD, 2018 yılında, İslam Kalkınma Bankası’nın finansmanını sağladığı 12 YHT için Alman Sıemens’le el sıkıştı. TCDD Taşımacılık, bu setlerden ilkini, geçen yılın sonunda teslim aldı. Tren, TCDD’nin, Etimesgut’ta bulunan Yüksek Hızlı Tren Bakım Merkezi’ne çekildi.



HEDEF YIL SONU

Sipariş edilen trenlerden ikincisi de tamamlandı ve geçen hafta Ankara’ya ulaştı. Kalan 10 trenin de yıl sonuna kadar peyderpey teslim alınması öngörülüyor. Buna göre üçüncü set şubat ayı, dördüncüsü nisan, beşincisi de mayıs ayında Türkiye’ye gelecek.

TESTLER BİTİYOR

Geçen yıl kasım ayında teslim alınan ilk set, 2 aydır teste tabi tutuluyor. Bu işlemin tamamlanmak üzere olduğu belirtiliyor. Trenin, ay sonunda Ankara-İstanbul ya da Ankara-Konya arasında seferlere başlaması bekleniyor.

Kaynaklar, son dönemde hızlı trenlere yoğun bir ilgi olduğunu belirterek, “Bu setlerin hizmete sunulmasıyla artarak devam eden yolcu talebi, daha rahat karşılanacak” dedi.

31’E ULAŞACAK

TCDD Taşımacılık’ın, halen 19 adet hızlı tren seti bulunuyor. Bunun 12’sini İspanyol CAF, 7’sini Alman Sıemens üretti. Sıemens, son olarak siparişi verilen 12 tren setini de teslim ettiğinde toplam hızlı tren sayısı 31’e çıkacak.