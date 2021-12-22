Almanya Federal Meclisi’nde COVID-19 alarmı

Alman Federal Meclisi’nde COVID-19 önlemleri tartışılırken, 2 Alman milletvekilinin COVID-19’a yakalandığı öğrenildi.

Federal Meclis Savunma Komisyonu üyesi oldukları açıklanan vekillerin birinde Omicron, diğerinde ise Delta mutasyonu tespit edildi.

İki milletvekilinin COVID-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından toplantıda bulunan Savunma Komisyonu üyeleri de tedbirler kapsamında karantinaya alındı. COVID-19’a yakalanan milletvekillerinin kimliği ise açıklanmadı.