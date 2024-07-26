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        Haberler Dünya Almanya, düzensiz göçü sınırlamak istiyor | Dış Haberler

        Almanya, düzensiz göçü sınırlamak istiyor

        Almanya Başbakanı Olaf Scholz, düzenli göçü arzuladıklarını ancak düzensiz göçü sınırlandırmak istediklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 14:08 Güncelleme: 26.07.2024 - 14:08
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        Almanya, düzensiz göçü sınırlayacak
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        Scholz, Saarbrücker Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, düzensiz göçle mücadele hakkında açıklamalarda bulundu.

        Şansölye, "Genel olarak Almanya sınırlarını, sıkı şekilde kontrol etmeye devam etme niyetindeyiz. Daha önce de açıkladığım gibi, düzensiz göçü sınırlamak istiyoruz. Sayıların düşmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

        Scholz, ülkeye kaçak olarak giren ve geçerli sebebi olmaksızın iltica başvurusunda bulunan kişilerin sayısının azalması gerektiğine işaret etti.

        Ülkesinde, iş gücü göçünün gerekli ve bu nedenle düzenli göçün arzulanan bir durum olduğunu vurgulayan Scholz, "Ancak düzensiz olarak bize gelen çok insan var. Korunma talebiyle geldiklerini söylüyorlar ama iltica için bir sebep sunamıyorlar ve sonra da red alıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

        Almanya, halihazırda Avusturya, İsviçre, Çekya ve Polonya sınırlarında da kontroller yapıyor.

        İsviçre, Çekya ve Polonya sınırlarındaki kontroller 15 Aralık, Avusturya sınırındaki kontroller de 11 Kasım tarihine kadar sürecek.

        Paris'teki Olimpiyatlar boyunca Fransa sınırındaki kontroller, 30 Eylül'e kadar devam edecek.

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