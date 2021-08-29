Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye'ye geliyor!

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor. Görüşmede ana gündem maddesinin Afganistan'da yaşanan son gelişmeler olması bekleniyor.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Heiko Maas 29 Ağustos 2021 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerimizin ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra, başta Afganistan´daki gelişmeler olmak üzere bölgesel konuların ele alınması öngörülmektedir" ifadeleri kullanıldı.
ÇAVUŞOĞLU IRAK'A GİTTİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile dün bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı’na katılmak üzere gittiği Irak'ta mevkidaşı Hüseyin'le buluştu.
Twitter hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Irak’ın güvenlik ve istikrarına destek olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
MACRON IRAK'TA
Irak’ta düzenlenen "Komşu ve Bölge Ülkeler İşbirliği ve Dayanışma Zirvesi'ne" katılmak üzere, başkent Bağdat'ta gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi tarafından karşılandı.
Macron, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile görüşmesi sonrasında Irak'a desteğini yineledi. Macron, ülkesinin Irak’ın istikrarına önem verdiğini ifade ederken, terör örgütü DEAŞ’ın halen tehlike unsuru olduğunu ve terör örgütüyle mücadelede Irak’a desteğinin süreceğini vurguladı. DEAŞ’ın ülkenin büyük bir bölümünü işgal etmesinin ardından Irak’ta yaşanan büyük göç dalgasına da değinen Macron, göçmenlerin evlerine dönmeleri konusunda Irak hükümetinin gösterdiği çabaları desteklediğini, savaş nedeniyle altyapısı yok olan şehirlerin imarı için Fransız şirketlerinin önemli rol oynadıklarını kaydetti.
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