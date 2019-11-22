Almanya'dan Yepyeni Filmler İstanbul Modern'de

22 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
1 Aralık Pazar gününe kadar sürecek Almanya'dan Yepyeni Filmler, 11. yılında farklı çağrışımlarıyla aile kavramı ve birlikte yaşama üzerine bir seçki sunuyor.
Biz Bir Aileyiz başlıklı film programında dağılmış aileler, tekrar bir araya gelmeye çalışan baba ve oğullar, beraber yaşamayı ve çalışmayı seçen insanların kurduğu alternatif aileler ve daha da geniş bir ölçekte aynı ülkede neredeyse büyük bir aile gibi yaşanılan durumlar yer alıyor.
Etkinlik kapsamında Gundermann ve Yollarda adlı yapımlar İstanbul'da ilk kez izleyiciyle buluşacak. Usta yönetmen Andreas Dresen imzalı Gundermann, adını aldığı ünlü müzisyen Gerhard Gundermann'ın yaşam öyküsünü konu alıyor.
Alışık olduğumuzdan farklı bir Doğu Almanya portresi sunan film, Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yıl dönümünde izleyiciyle buluşması sebebiyle ayrı bir anlam taşıyor. Film aynı zamanda bu yıl Alman Film Ödülleri'nde En İyi Film dahil 6 dalda ödül kazandı.
Victoria'nın yönetmeni Sebastian Schipper'in yeni filmi Yollarda ise iki gencin Fas'tan Fransa'ya yaptığı yolculuğu konu alıyor. Film, güncelliğini koruyan mülteci sorununa bir büyüme öyküsü çerçevesinden bakıyor.
Seçkideki yolculuk temalı bir diğer filmse, ünlü Alman punk rock grubu Die Toten Hosen'ın 2018 turnesi sırasında çekilen belgesel "İnsan Bir Defa Yaşar." Neredeyse 40 yıldır birlikte olan grubun turne yolculuğunu izlerken beraber yaşamanın ve üretmenin çeşitli dinamiklerine tanıklık ediliyor. Bu yıl Alman Film Ödülleri'nde kazandıkları adaylıklarla dikkat çeken iki sorunlu aile hikayesi Atlas ve En Güzel Çift de Almanya'dan Yepyeni Filmler seçkisinde yer alıyor. Alireza Golafshan'ın yönettiği Süs Balıkları ise beraber yaşayan bir grup engellinin olağan dışı maceralarını konu alan bir komedi.
Program kapsamında oyuncu, yönetmen ve yapımcılar da gösterimlere katılarak, izleyiciyle buluşuyor. Bekar Evi filminin gösterimine, filmin yönetmeni Dirk Schäfer ile yapımcısı Çiğdem Mater katılırken, seçkinin bir diğer konuğu ise "İnsan Bir Defa Yaşar: Die Toten Hosen Turne"de filminin yönetmeni Cordula Kablitz-Post olacak.
Konuklar film gösterimlerinin ardından izleyicilerin sorularını yanıtlayacak. Etkinlik programıyla ilgili www.istanbulmodern.org adresinden bilgi alınabiliyor.
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