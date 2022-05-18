Almanya'dan Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine onay

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Son dakika... Almanya Kabinesi, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği talebini onayladı.

Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmak istemesinden memnunuz. Liberal demokrasiler birbirine yaklaşıyor ve NATO güçleniyor. Kabinede bugün üyelik başvurularını onaylamaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

FİNLANDİYA VE İSVEÇ NATO'YA RESMEN BAŞVURDU

Finlandiya ve İsveç bugün resmen NATO'ya başvurdu. İki ülke NATO'ya üye olabilmek için resmi başvuru mektuplarını NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e teslim etti.