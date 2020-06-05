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Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya, koronavirüs salgını kapsamında bir mali yardım paketi açıkladı. Birçok sektöre dokunan paket, otomotiv sektörüne de çeşitli teşvikler sağlıyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in açıkladığı 130 milyar euroluk pakette, otomobillere uygulanan katma değer vergisi yılbaşına kadar yüzde 19'dan yüzde 16'ya düşürüldü.

Destek paketinde, elektrikli otomobillere özelinde de maddeler yer alıyor.

Buna göre, elektrikli araçların satışının artırılması için ödenen primler iki misline çıkarılırken, Alman hükümetinin tam elektrikli otomobiller için üreticilere araç başına 6 bin euro ödeyeceği kaydedildi.

Ülkedeki motorlu taşıtlar vergisi de elden geçirilirken, karbondioksit salınımı fazla olan araçlardan daha fazla vergi alınmasının önü açılmış oldu.

Böylece, yüksek ağırlıkları ile daha fazla emisyon üreten SUV tipi araçlardan daha fazla vergi alınacak. Ayrıca, 2021 başından itibaren 95 gramdan fazla CO2 salınımı yapan araç sahiplerine de ek vergiler gelecek.

Elektrikli araç kullanımı teşvik amaçlı olarak da, şarj istasyon altyapısı genişletilecek. Ayrıca, batarya hücresi üretimi de teşvik edilecek .Bu çalışmalara 2.5 milyar euro harcanması bekleniyor.