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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Almanya'nın Hanau kentindeki aralarında Türklerin de hayatını kaybettiği silahlı ırkçı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

KALIN: IRKÇILIK KOLEKTİF BİR KANSERDİR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, saldırıya ilişkin, "Olayı aydınlatmak için Alman makamlarının azami çaba göstermesini bekliyoruz. Irkçılık kolektif bir kanserdir." ifadelerini kullandı.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya'da gerçekleşen ve yabancı düşmanlığı olduğu anlaşılan ırkçı saldırıda vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

İbrahim Kalın, "Olayı aydınlatmak için Alman makamlarının azami çaba göstermesini bekliyoruz. Irkçılık kolektif bir kanserdir." değerlendirmesinde bulundu.

ALTUN: FAİLLERİNİN EN SERT ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Twitter hesabından Hanau saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu. Saldırıyı lanetleyen Altun, "Hanau'da gerçekleştirilen saldırılar, Avrupa'da yükselen ırkçılığın, İslam karşıtlığının ve aşırı sağ eğilimlerin hangi boyutlara geldiğini tekrar gözler önüne sermiştir." ifadelerini kullandı.

Lanetlediği saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileğinde bulunan Altun, şunları kaydetti:

"Avrupa'da maalesef sıklıkla karşılaştığımız ırkçılık temelli bu şiddet sarmalının son bulmasını temenni ediyor, Hanau saldırısına dair soruşturmanın titizlikle gerçekleştirilmesini ve saldırının tüm faillerinin yakalanarak en sert şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz."