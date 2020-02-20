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Son dakika haberi! Almanya'da silahlı saldırı: Saldırgan dahil 11 ölü

Son dakika haberi... Almanya'nın Hessen Eyaleti'ne bağlı ve Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau kasabasında, iki ayrı kafe silahla tarandı. Olayda 11 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Ölenlerin arasında 5 Türk'ün de olduğu açıklandı. Saldırıların ardından polisin bir eve baskın yaptığı ve saldırının şüphelisinin evinde ölü bulunduğu ifade edildi. Bild gazetesi saldırganın arkasında bıraktığı itiraf mektubunda aşırı sağ fikirlerin yer aldığını belirtti.

20.02.2020 - 02:49 | Güncelleme:
Almanya'da silahlı saldırı
DHA

Alman medyasında yer alan haberlere göre, yerel saat ile 22.00 sıralarında Hanau kasabasında iki ayrı kafe, otomobille gelen bir grup tarafından silahla tarandı. İlk saldırıyı Hanau merkezindeki kafeye gerçekleştiren saldırganlar ardından, Kesselstadt semtinde başka bir kafeyi taradı.

İki saldırıda toplam 11 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Alman polisi olayın ardından bir eve baskın düzenledi. Polisin açıklamasında saldırının şüphelisinin evinde ölü bulunduğu belirtildi. Evde saldırganın dışında bir ceset daha bulunduğu ifade edildi. 

Bild gazetesinin haberine göre, evinde ölü bulunan saldırgan arkasında itiraf mektubu ve itiraf videosu bıraktı. Mektupta aşırı sağ fikirlerin yer aldığı belirtildi. Tobias R. isimli Alman vatandaşı saldırganın mektubunda, " Almanya'dan çıkarılamayanların yok edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandığı bildirildi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya’daki aşırı sağcı terör saldırısında 5 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini söyledi

 43 yaşındaki saldırganla birlikte 72 yaşındaki annesinin de aynı evde ölü bulunduğu açıklandı.

Alman Federal Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, bulguların saldırının aşırı sağ eğilimi kişiler tarafından yapıldığını gösterdiği belirtildi. Saldırının gerçekleştiği Hesse eyaletinin İçişleri Bakanı saldırganın yabancı düşmanı motivasyonlar taşıdığını belirtirken, soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

EN AZ 5 TÜRK HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda en az 5 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği belirtilirken, ölenlerden birinin nargile kafenin sahibi 30 yaşındaki Sedat Gürbüz olduğu bildirildi. Saldırıda ağır yaralanan 5 kişinin ise tedavilerine devam edildiği ifade edildi.

Görgü tanıklarının yaptıkları açıklamaya göre ilk saldırı, Heumarkt Mahallesi'ndeki nargile kafeye gerçekleştirildi ve 8-9 el silah sesi duyuldu. Yine başka bir görgü tanığı, saldırganların koyu renkli bir arabadan ateş ettiklerini ve daha sonra olay yerinden uzaklaştığını belirtti.

Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky basına yaptığı açıklamada, "Korkunç bir akşam. Kesinlikle bizi uzun bir süre meşgul edecek ve ne yazık ki bu üzücü olay hafızalarımızda kalacak. Bu geceden daha kötü bir gece düşünemezdim" ifadelerini kullandı.

Olayın ardından saldırıların yaşandığı yere, çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralıların ambulans ve helikopterle hastanelere ulaştırıldığı belirtildi. DHA'nın haberine göre; olayda ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edilirken, saldırının bir terör olayı olup olmadığı da araştırılıyor. 

SALDIRIYA UĞRAYAN KAFENİN SAHİBİ KOÇAK: SÖZÜN BİTTİĞİ YERDİ

Almanya'nın Hanau kentinde aşırı sağcı terör saldırısına uğrayan kafenin sahibi Kemal Koçak, “Bunları olacağı belli değil miydi? Irkçı saldırılar son zamanlarda her tarafta oluyor. Zaten adamlar bizim burada kalamayacağımızı, gerekirse bizi ve camilerimizi vuracaklarını resmi olarak açıklıyor. Burada aşırı sağa karşı önlem alınmıyor. ” dedi.

Kocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıdan sonra durumu “sözün bittiği yer” olarak nitelendirdi.

Olay sırasında kafesinde olmadığını belirten Koçak, şunları söyledi:

“Kafeye girdik ve 10 kişiye kurşun sıkıldığını gördük. Saldırgan tek kişiymiş ve 10 kişinin kafasını hedef almış. Benim kafede 3 ölü var. Birisi bizim tanıdık, akrabamız ve dostumuz. Sonra devamlı gelen Polonyalı bir müşteri kız vardı, onu vurmuşlar. Bir tane Mardinli bir arkadaşın 22 yaşındaki oğlunu öldürmüşler. Bizim kafenin bitişiğinde (girişleri aynı) bir tane kafe var. Orada da üç kişiyi vurmuş. Onlardan birisi Afganlı, birisi Bosnalı ve birisi Rumen'di.”

Koçak, “İçeri girdiğim zaman durum çok kötüydü. Her taraf kan gölüydü. Sözün bittiği yerdi." ifadesini kullanarak, “45 yıldır buradayız. Burada doğduk büyüdük. Kimseyle hiçbir sıkıntımız yok. Ben de orada olsam ben de gidecektim.” diye konuştu.

Kemal Koçak, “Bunları olacağı belli değil miydi? Sorusunu sorarak, “Irkçı saldırılar son zamanlarda her tarafta oluyor. Zaten adamlar bizim burada kalamayacağımızı, gerekirse bizi ve camilerimizi vuracaklarını resmi olarak açıklıyor. Burada aşırı sağa karşı önlem alınmıyor.” diye konuştu.

 

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  • Özcan Melih Soydemir_29816623885163732020-02-20 11:48:52Müslümanların kanını içseniz doymazsınız. Allah rahmet eylesin vatandaşlarımıza
  • haberci992020-02-20 11:44:571945’e kadar Türk Alman ilişkileri Nazi Almanyasıda dahil çok iyiydi. Sonradan sonraya kendilerini nazi sempatizanı olduklarını iddia eden kimin için çalıştıkları meçhul gruplar Türklere saldırmaya başladı. Suriyedeki muhalif gruplar gibi. Güya islamcılarmış . Bütün bunlar aynı şebekenin kısır senaryosu gibi.
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