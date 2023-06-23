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Almanya'da nitelikli göç yasası onaylandı: AB dışından işgücü göçü artık daha kolay! - Gündem haberleri

Almanya'da yasa onaylandı: AB dışından nitelikli iş gücü göçü artık daha kolay

Almanya'da Federal Meclis (Bundestag) nitelikli iş gücü göçü yasasını onayladı. Yasaya göre AB dışından nitelikli işçilerin ülkeye gelmesi, oturum izni ve vatandaşlık alması daha kolay olacak.

Giriş: 23.06.2023 - 13:42 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Almanya'da Federal Meclis (Bundestag), işgücü açığıyla mücadelede AB dışı ülkelerden göçü kolaylaştırmayı amaçlayan Nitelikli İşgücü Göçü Yasası'nı onayladı. 

  • YASA ONAYLADI

    Yasa 388 evet, 234 hayır ve 31 çekimser oyla kabul edildi. Azınlık partileri ve AfD yasayı reddettiklerini önceden açıklamıştı. 

  • İŞ BULMAK DAHA KOLAY OLACAK

    Nitelikli işçilerin göçünü kolaylaştıracak yeni yasa, AB dışındaki nitelikli işçilerin Almanya'da iş bulmalarını daha kolay ve cazip hale getirmeyi amaçlıyor.

    Kanada modeline dayalı bir puan sistemine dayanan bir fırsat kartı planlanırken, puanlar dil becerisi, mesleki deneyim, yaş gibi kriterlere göre verilecek. Buna ek olarak, bilişim uzmanları ve bazı sektördekiler belirli nitelikleri kanıtlayabildikleri takdirde üniversite diploması olmadan da Almanya'ya gidebilecekler.

  • Fırsat kartı bir yıl süreyle geçerli olacak ve yabancıların Almanya'da iş aramalarına olanak tanıyacak.

    Ancak Zeit'in haberine göre kart ancak geçim durumu güvence altına alınmışsa verilebilecek.

  • İLTİCACILARA İKİNCİ ŞANS İMKANI

    Yeşiller adına Parlamento Sekreteri Irene Mihalic, Almanya'da bulunan ve 29 Mart'ta iltica prosedüründe olan kişilerin uygun niteliklere sahip olmaları halinde düzenli iş bulabilmelerine imkan tanınacağını söyledi.

    Bu, Almanya'ya iltica gibi yollarla gelen insanlara daha fazla entegrasyon için bir alan sunuyor. Bununla belediyeler ve resmi makamların rahatlaması bekleniyor.

  • TURİST VİZESİ İLE GELİP İŞ BULANA FIRSAT

    Almanya'ya turist vizesiyle gelenler için de yasa tasarısında sürpriz bir kolaylık sağlandı.

    Turist vizesi ile ülkeye gelenler, bir iş bulmaları durumunda kendi ülkelerine gitmelerine gerek kalmadan çalışma izni alabilecek.

  • VASIFLI İŞÇİLERİN AİLELERİNE DE KOLAYLIK

    Partiler vasıflı işçiler için aile birleşimi seçeneklerinin genişletilmesi konusunda da mutabık kaldı. Spiegel'in haberine göre bununla birlikte sadece 'çekirdek aile' değil ebeveynler de gereken bazı durumlarda Almanya'ya göç edebilecek.

    Ülkeye gelenler, bir iş bulmaları durumunda kendi ülkelerine gitmelerine gerek kalmadan çalışma izni alabilecek.

  • MAVİ KART'TA ASGARİ BRÜT GELİR DÜŞÜRÜLDÜ

    Planlanan puan sisteminde ve 'AB Mavi Kart' sahiplerine yönelik kurallarda da iyileştirmelerin kabul edildiği vurgulandı. Nitelikli İşgücü Göçü Yasası'nda yapılacak değişiklikle Mavi Kart ile Almanya'ya gelecek üniversite mezunlarından istenilecek asgari brüt gelir ayda 3 bin 500 Euro'ya düşürüldü.

  • ÖNCELİKLİ MESLEKLER

    Almanya Federal İş Ajansı tarafından yapılan bir analize göre, geçen yıl değerlendirilen 1200 mesleğin 200'ünde işçi eksikliği var.

    Analize göre, vasıflı işçi açığından etkilenen meslekler arasında hemşirelik, şoförlük, tıbbi asistanlar, inşaat sektörü, çocuk bakımı, BT meslekleri yer alıyor.

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