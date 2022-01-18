Almanya'da vaka rekoru: Binlerce kişi sokağa çıktı

Almanya'nın kuzeyinde yüzlerce kişi koronavirüs salgını kapsamında getirilen tedbirleri protesto etti. Polis, Rostock kentinde maske takmayan protestoculara müdahale etti.
Ülke çapında düzenlenen gösterilerde, koronavirüs sebebiyle uygulanan tedbirler muhtemel zorunlu aşı uygulaması protesto edildi.
70 binden fazla kişinin katıldığı protesto eylemlerinde maske takmayı reddeden göstericiler ve polis arasında arbede yaşandı.
Associated Press'in aktardığı habere göre, protestolarda tedbirlerin ihlal edilmesine rağmen protestoların birçoğu barışçıl bir şekilde geçti.
VAKA SAYISI REKOR KIRDI
Almanya'da Omicron varyantı nedeniyle vakalar artmaya devam ederken, insidans oranı bir haftada 387,9'dan 553,2'ye yükselerek yeni bir rekor kırdı.
RKİ tarafından açıklanan son 24 saatte ait verilere göre ise, Almanya'da 74 bin 405 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı da 8 milyon 74 bin 527’e yükseldi.
Covid-19 nedeniyle 193 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı ise 115 bin 842 oldu.
Bir hafta içinde Covid-19’a yakalanan kişi sayısı ise 460 bin 49 olarak açıklandı.
YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANLARI ARTIYOR
Almanya'daki yoğun bakım servislerinde 20 bin 353 hastanın tedavi gördüğü açıklandı.
Hastanelerde 4 bin 33 boş yatağın bulunduğu ve doluluk oranının da yüzde 81,7 olduğu belirtildi. Yoğun bakım servislerinde yatan Covid-19 hasta sayısı 2 bin 715 olarak açıklanırken, hastaların bin 628’inin solunum sistemine bağlı olduğu da öğrenildi.
Ülke genelinde 26 Aralık’ta başlatılan aşı kampanyalarında 83 milyon nüfusa sahip Almanya’da, 62 milyon 400 bin kişi 2 doz, 39 milyon 200 bin kişi ise 3 doz aşı oldu.
YENİ UYGULAMALAR BAŞLADI
RKİ'nin tavsiyesi doğrultusunda iyileşen kişilerin Covid-19 önlemlerinden muaf tutulmasını sağlayan "iyileşmiş" statüsü artık sadece 3 ay geçerli olacak.
İyileşmiş olma statüsü, Almanya'da aşı sertifikası gibi karantina ve seyahat durumlarında çeşitli kolaylık sağlıyor. Bu zamana kadar geçerli olan uygulamada, bu statü hastalığın tespit edilmesinden 6 ay sonrasına kadar geçerliydi.
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