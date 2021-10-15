Almanya'da koalisyon müzakereleri başlıyor!

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP), resmi koalisyon müzakerelerine başlama konusunda anlaşmaya vardı.
Berlin'deki yeni hükümeti kurma hedefiyle yapılan üçüncü ön görüşmelerin ardından partilerin yetkilileri, koalisyon müzakerelerine zemin oluşturacak 12 sayfalık ortak metin üzerinde anlaştı.
SPD'nin başbakan adayı Olaf Scholz, düzenlenen ortak basın toplantısında, son 2 haftadır devam eden yoğun görüşmelerden sonra hükümeti kurmak için ön anlaşmaya vardıklarını belirtti.
"SON 100 YILIN EN BÜYÜK MODERNİZASYON HAMLESİ"
Scholz, kurulacak yeni hükümetin hedeflerinin ilerleme ve son 100 yılın en büyük modernizasyon hamlesi olacağını vurguladı.
Partiler yayımladıkları ortak metinde, ön görüşmelerin "güven ve saygı" içinde geçtiğini belirterek, "Bunu sürdürmek istiyoruz, iddialı ve uygulanabilir bir koalisyon anlaşmasına varabileceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Ortak metinde partilerin, Almanya'da kamu hizmetlerinin modernleşmesi, dijitalleşme, asgari saat ücretinin 12 avroya çıkarılması ve emeklilik yaşının yükseltilmemesi, ailelerin güçlendirilmesi, çocukların eğitim kalitesinin artırılması, iklimin korunması, 2030'a kadar kömür kullanımının bitirilmesi, bürokrasinin azaltılması, Ar-Ge harcamalarının artırılması ve uygun fiyatlı konutların sağlanması gibi farklı konularda anlaştıkları belirtildi.
Ayrıca partilerin, modern demokraside eşitlik ve çeşitliliğin sağlanması, sürdürebilir kamu finansmanı ve Avrupa'da dijital altyapı, ortak demir yolu ağı, yenilenebilir enerji yatırımları konusunda da anlaşma sağladıkları ifade edildi.
Partilerin söz konusu kararı, Almanya'da genellikle aylar süren koalisyon hükümetine giden yolda önemli adım olarak değerlendirildi.
Öte yandan, ortak metin SPD ve FDP'nin karar organlarında görüşülecek. Yeşiller Partisi de metin için pazar günü "küçük kurultay" düzenleyecek.
Partilerin onay vermesinin ardından hükümeti kurmak için müzakerelerin başlaması bekleniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!