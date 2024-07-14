Almanya'da 'Sessiz tilki' tartışması

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Türk Milli Takımı oyuncusu Merih Demiral’ın gol sevincini paylaştığı ‘Bozkurt selamı’ tartışmaları devam ederken, Almanya’da yuva ve okullarda gürültü yapan çocukları ve öğrencileri uyarmak için yıllardır kullanılan ve ‘Bozkurt selamı’ işaretinin aynısı olan ‘Sessiz tilki’ (Leisefuchs-Schweigefuchs) uyarısının yasaklanması da gündeme geldi.

Öğretmenlerin ve eğitmenlerin orta ve yüzük parmağı ile başparmağı birleştirip, işaret parmağı ile küçük parmağı yukarı kaldırarak çocuk ve öğrencileri ‘gürültü yapmayın’ uyarısında bulunmak için kullandıkları bu işaretin ‘Bozkurt selamı’ ile karıştırılabileceği ve bunun artık çağdaş olmadığı gerekçesiyle Almanya’nın Bremen eyaletinde bundan böyle kullanılmayacağı açıklandı. Bu işaretin uygulanmasına son verilmesi için Bremenli Alman ailelerin uzun süredir talepte bulunduğu da belirtildi. Öte yandan, başta Hamburg olmak üzere Almanya’da birçok eyaletin Bremen’in bu yöndeki kararına sıcak bakmadığı açıklandı.