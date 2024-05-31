Almanya'da İslam karşıtı mitingde aşırı sağcı aktivist bıçaklı saldırıya uğradı

Almanya'da İslam karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı aktivist Michael Stürzenberger, kimliği belirlenemeyen bir saldırgan tarafından bıçaklandı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Mannheim'da düzenlenen İslam karşıtı mitingin hazırlık aşamasında kimliği belirlenemeyen bir kişinin, Michael Stürzenberger ve onu korumaya çalışan polis ile görevliyi bıçakladığı anlar yer alıyor.

İslamofobik hareket Pax Europa Yurttaş Hareketi'nin (BPE) yetkilisi Stefanie Kizina, Alman medyasına yaptığı açıklamada, Michael Stürzenberger'in yüzünden ve bacağından yaralandığını belirterek, "Acil bir ameliyat geçiriyor. Görünüşe göre hayatı tehlikede değil. Bu kendisine yapılan ikinci ciddi saldırı." dedi.

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Görüntülere göre toplam 3 kişiyi yaralayan saldırgan, başka bir polis tarafından vurularak durduruldu. Yaralanan saldırgan da hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer saldırgan ve yaralıların kimlikleri hakkında henüz bir açıklama yapmadı.