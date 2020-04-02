DHA

Almanya´da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ciddi boyutlara ulaştı.

Almanya, 77 bin 981 kişi ile en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ülkeden birisi haline geldi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 981´e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 156 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 6 bin 173 kişide daha virüs tespit edildi.