Almanya'da gündem Leroy Sane
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda, Galatasaray'da forma giyen Leroy Sane'nin de ilk 11'de sahaya çıktığı Almanya deplasmanda Lüksemburg'u 2-0 yenerek Dünya Kupası'na katılma yolunda grup liderliğini korudu
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Almanya deplasmanda karşılaştığı Lüksemburg'u 2-0 mağlup etti. Bu karşılaşmada Panzerler'in ilk golünde asistini Leroy Sane yaptı. Mücadele ardından açıklamalarda bulunan Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Galatasaraylı futbolcu Leroy Sane hakkında konuştu.
Sane'nin performansını beğendiğini belirten 38 yaşındaki çalıştırıcı, "Sane bugün genel olarak iyi bir maç çıkardı. Gollerimizin ikisine de yol açan iki çok iyi aksiyonu vardı. İlk golde top kontrolü ve ardından yaptığı asist gerçekten mükemmeldi." ifadelerini kullandı.
Maç sonu konuşan Leroy Sane ise, "Yaptığım asistle Nagelsmann'ın bana olan güveninin bir kısmını karşılayabildim. Birbirimizi iyi tanıyoruz. İyi bir iletişimimiz var. Dünya Kupası’nda olmak benim hedefim. Tartışmalar futbolun bir parçası. Sadece işimi yapmam ve sahada performans göstermem gerekiyor." dedi.
