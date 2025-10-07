Habertürk
        Haberler Spor Futbol Almanya Almanya Bundesliga Ligi'nde 6. haftanın sonuçları - Futbol Haberleri

        Almanya Bundesliga Ligi'nde 6. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

        Almanya Bundesliga Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 6. hafta maçları tamamlandı. RB Leipzig ve Bayern haftayı galibiyetle noktaladı. BVB Dortmund ise haftayı puan kaybederek tamamladı. İşte Almanya Bundesliga Ligi'nde 6. haftanın sonuçları ve oluşan puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2025 - 10:30 Güncelleme: 07.10.2025 - 10:30
        Almanya Bundesliga Ligi'nde 6. haftanın sonuçları
        Almanya Bundesliga Ligi'nin 6. haftasının son maçı, M'gladbach-Freiburg mücadelesiyle tamamlandı.

        Almanya Bundesliga Ligi'nin 6. haftasında M'gladbach ile Freiburg arasında oynanan maç 0-0 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

        BVB Dortmund, kendi sahasındaki zorlu maçta rakibi RB Leipzig ile ev sahipliği avantajını kullanamayarak 1-1 berabere kaldı ve puanları paylaştı. Aldığı 1 puanla BVB Dortmund toplam puanını 14'e çıkarırken, konuk ekip RB Leipzig BVB Dortmund ile girdiği bu zorlu mücadeleden 1 puanla dönerek puanını 13'e yükseltmeyi başardı.

        Deplasmandaki karşılaşmada üstün bir performans sergileyen Frankfurt, Bayern'i 3-0 yenerek toplamda 18 puana yükseldi.

        Deplasmandaki kritik mücadelede RB Leipzig, rakibi RB Leipzig ile berabere kalarak 1 puan almayı başardı. Maçın bu skorla tamamlanmasının ardından ev sahibi takım BVB Dortmund 14 puana ulaşırken RB Leipzig toplamda 13 puana yükselmeyi başardı.

        Köln, deplasmanda Hoffenheim'i 1-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        Leverkusen, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Union Berlin'i 2-0 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Leverkusen puanını 11'e yükseltti.

        Augsburg, evindeki mücadelede rakibi VfL Wolfsburg'u etkili oyunuyla 3-1 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Augsburg puanını 6'ya yükseltti.

        St.Pauli'yi konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Werder Bremen, rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

        Stuttgart, ligin 6. haftasında Heidenheim'i konuk etti. Mücadeleyi kazanan taraf ev sahibi ekip oldu: 1-0.

        Hamburg, evindeki mücadelede rakibi Mainz 05'ni etkili oyunuyla 4-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Hamburg puanını 8'e yükseltti.

        2025/2026 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 6. Haftanın Sonuçları
        03.10.2025 21:30
        TSG Hoffenheim
        0
        FC Köln
        1
        İY(0-1)
        04.10.2025 16:30
        Bayer Leverkusen
        2
        Union Berlin
        0
        İY(1-0)
        04.10.2025 16:30
        Augsburg
        3
        Vfl Wolfsburg
        1
        İY(1-0)
        04.10.2025 16:30
        Werder Bremen
        1
        St Pauli
        0
        İY(1-0)
        04.10.2025 16:30
        Borussia Dortmund
        1
        RB Leipzig
        1
        İY(1-1)
        04.10.2025 19:30
        Eintracht Frankfurt
        0
        Bayern Münih
        3
        İY(0-2)
        05.10.2025 16:30
        Vfb Stuttgart
        1
        FC Heidenheim
        0
        İY(0-0)
        05.10.2025 18:30
        Hamburger SV
        4
        Mainz 05
        0
        İY(2-0)
        05.10.2025 20:30
        M'gladbach
        0
        Freiburg
        0
        İY(0-0)

        2025/2026 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 6. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Bayern Münih
        		6 6 0 0 18 22
        2
        Borussia Dortmund
        		6 4 2 0 14 8
        3
        RB Leipzig
        		6 4 1 1 13 0
        4
        Vfb Stuttgart
        		6 4 0 2 12 2
        5
        Bayer Leverkusen
        		6 3 2 1 11 4
        6
        FC Köln
        		6 3 1 2 10 2
        7
        Eintracht Frankfurt
        		6 3 0 3 9 1
        8
        Freiburg
        		6 2 2 2 8 0
        9
        Hamburger SV
        		6 2 2 2 8 -2
        10
        St Pauli
        		6 2 1 3 7 -1
        11
        TSG Hoffenheim
        		6 2 1 3 7 -3
        12
        Werder Bremen
        		6 2 1 3 7 -5
        13
        Union Berlin
        		6 2 1 3 7 -5
        14
        Augsburg
        		6 2 0 4 6 -2
        15
        Vfl Wolfsburg
        		6 1 2 3 5 -2
        16
        Mainz 05
        		6 1 1 4 4 -5
        17
        M'gladbach
        		6 0 3 3 3 -7
        18
        FC Heidenheim
        		6 1 0 5 3 -7

        2025/2026 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 7. Hafta Maçları
