Almanya Bundesliga Ligi'nde 6. haftanın sonuçları

Almanya Bundesliga Ligi'nin 6. haftasının son maçı, M'gladbach-Freiburg mücadelesiyle tamamlandı.

Almanya Bundesliga Ligi'nin 6. haftasında M'gladbach ile Freiburg arasında oynanan maç 0-0 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

BVB Dortmund, kendi sahasındaki zorlu maçta rakibi RB Leipzig ile ev sahipliği avantajını kullanamayarak 1-1 berabere kaldı ve puanları paylaştı. Aldığı 1 puanla BVB Dortmund toplam puanını 14'e çıkarırken, konuk ekip RB Leipzig BVB Dortmund ile girdiği bu zorlu mücadeleden 1 puanla dönerek puanını 13'e yükseltmeyi başardı.

Deplasmandaki karşılaşmada üstün bir performans sergileyen Frankfurt, Bayern'i 3-0 yenerek toplamda 18 puana yükseldi.

Köln, deplasmanda Hoffenheim'i 1-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

Leverkusen, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Union Berlin'i 2-0 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Leverkusen puanını 11'e yükseltti.