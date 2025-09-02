Almanya Bundesliga Ligi'nde 2. haftanın sonuçları ve puan durumu

Almanya Bundesliga Ligi'nin 2. haftasının kapanışında, Köln ile Freiburg karşı karşıya geldi.

Köln, zorlu mücadelede rakibi Freiburg'u 4-1 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.

BVB Dortmund, evindeki mücadelede Union Berlin'i 3-0 skorla geçerek puanını 4'e yükseltti, konuk Union Berlin ise evine puan kaybederek döndü.

RB Leipzig, evindeki mücadelede Heidenheim'i 2-0 skorla geçerek puanını 3'e yükseltti, konuk Heidenheim ise evine puan kaybederek döndü.

Bayern, deplasmandaki kritik maçta ev sahibi Augsburg'u etkili oyunuyla 3-2 mağlup edip, 3 puanını hanesine yazdı. Kazandığı bu maç sonrasında toplamda 6 puana ulaştı.

Zorlu deplasmanda St.Pauli ev sahibi rakibi Hamburg'u 2-0 mağlup etti.

Frankfurt, deplasmanda Hoffenheim'i 3-1 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

Almanya Bundesliga Ligi'nin 2. haftasında Werder Bremen ile Leverkusen arasında oynanan maç 3-3 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

Ligin bu haftasında Stuttgart ile M'gladbach karşı karşıya geldi.

2. haftada ev sahibi VfL Wolfsburg ile rakibi Mainz 05 berabere kaldı ve mücadele 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.