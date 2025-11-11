Habertürk
        Almanya Bundesliga Ligi'nde 10. haftanın sonuçları - Futbol Haberleri

        Almanya Bundesliga Ligi'nde 10. haftanın sonuçları ve puan durumu

        Almanya Bundesliga Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 10. hafta geride kaldı. Ligin zirvesinde 28 puanla Bayern bulunuyor. Ligin son sırasında yer alan takım ise Heidenheim. İşte Almanya Bundesliga Ligi'nde 10. haftanın görünümü, alınan sonuçlar ve puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2025 - 10:30 Güncelleme: 11.11.2025 - 10:30
        Almanya Bundesliga Ligi'nde 10. haftanın sonuçları
        Almanya Bundesliga Ligi'nin 10. haftasının son mücadelesi, Frankfurt-Mainz 05 karşılaşması oldu.

        Zorlu müsabakada ev sahibi Frankfurt, rakibi Mainz 05'ni etkili oyunuyla 1-0 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 17'ye yükseltti.

        Zorlu deplasman atmosferinde BVB Dortmund, rakibi Hamburg ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Bu maçın ardından BVB Dortmund 21 puana ulaşırken Hamburg ise 9 puana yükseldi.

        Bayern, deplasmandaki mücadelesinde rakibi Union Berlin ile başa baş bir mücadele sergileyerek 2-2 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Bu maçın ardından ev sahibi Union Berlin puanını 12'ye yükseltirken konuk ekip Bayern ise 28 puana ulaştı.

        RB Leipzig, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Hoffenheim'e karşı direnç gösteremedi ve 3-1 mağlup olup, puan kaybetti. RB Leipzig için zor geçen bu maçın ardından RB Leipzig 22 puanda kaldı.

        Ligin bu haftasında Werder Bremen ile VfL Wolfsburg karşı karşıya geldi.

        Ligin 10. haftasında Leverkusen ile Heidenheim karşılaştı. Leverkusen rakibini 6-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

        M'gladbach, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Köln'ü 3-1 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi M'gladbach puanını 9'a yükseltti.

        Freiburg, zorlu mücadelede rakibi St.Pauli'yi 2-1 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.

        Stuttgart, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Augsburg'u 3-2 mağlup etti.

        2025/2026 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 10. Haftanın Sonuçları
        07.11.2025 22:30
        Werder Bremen
        2
        Vfl Wolfsburg
        1
        İY(0-1)
        08.11.2025 17:30
        Bayer Leverkusen
        6
        FC Heidenheim
        0
        İY(5-0)
        08.11.2025 17:30
        TSG Hoffenheim
        3
        RB Leipzig
        1
        İY(2-1)
        08.11.2025 17:30
        Union Berlin
        2
        Bayern Münih
        2
        İY(1-1)
        08.11.2025 17:30
        Hamburger SV
        1
        Borussia Dortmund
        1
        İY(0-0)
        08.11.2025 20:30
        M'gladbach
        3
        FC Köln
        1
        İY(1-0)
        09.11.2025 17:30
        Freiburg
        2
        St Pauli
        1
        İY(1-0)
        09.11.2025 19:30
        Vfb Stuttgart
        3
        Augsburg
        2
        İY(2-2)
        09.11.2025 21:30
        Eintracht Frankfurt
        1
        Mainz 05
        0
        İY(0-0)

        2025/2026 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 10. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Bayern Münih
        		10 9 1 0 28 29
        2
        RB Leipzig
        		10 7 1 2 22 7
        3
        Borussia Dortmund
        		10 6 3 1 21 9
        4
        Vfb Stuttgart
        		10 7 0 3 21 5
        5
        Bayer Leverkusen
        		10 6 2 2 20 10
        6
        TSG Hoffenheim
        		10 6 1 3 19 5
        7
        Eintracht Frankfurt
        		10 5 2 3 17 4
        8
        Werder Bremen
        		10 4 3 3 15 -3
        9
        FC Köln
        		10 4 2 4 14 2
        10
        Freiburg
        		10 3 4 3 13 -1
        11
        Union Berlin
        		10 3 3 4 12 -4
        12
        M'gladbach
        		10 2 3 5 9 -6
        13
        Hamburger SV
        		10 2 3 5 9 -7
        14
        Vfl Wolfsburg
        		10 2 2 6 8 -6
        15
        Augsburg
        		10 2 1 7 7 -10
        16
        St Pauli
        		10 2 1 7 7 -11
        17
        Mainz 05
        		10 1 2 7 5 -8
        18
        FC Heidenheim
        		10 1 2 7 5 -15

