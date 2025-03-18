Almanya Bundesliga Ligi'nde 26. haftanın sonuçları ve puan durumu

Almanya Bundesliga Ligi'nde 26. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu
Almanya Bundesliga Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 26. haftanın ardından oluşan sonuçlar ve puan durumu netleşti. RB Leipzig, Bayern ve BVB Dortmund üç puanın sahibi oldu. Almanya Bundesliga Ligi'nde 26. hafta sonuçları ve puan durumu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Stuttgart ile Leverkusen takımları arasındaki mücadele, Almanya Bundesliga Ligi'nin 26. haftasına nokta koyan son maç oldu.
Leverkusen, bu hafta Stuttgart'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 4-3 ile konuk ekip Leverkusen oldu.
RB Leipzig, kendi sahasındaki maçta rakibi BVB Dortmund'u 2-0 mağlup ederek 3 puanı elde etti. Ve puanını 42'ye yükseltti. Konuk ekip BVB Dortmund ise 35 puanda kaldı.
BVB Dortmund, deplasmandaki kritik maçta ev sahibi RB Leipzig'i etkili oyunuyla 2-0 mağlup edip, 3 puanını hanesine yazdı. Kazandığı bu maç sonrasında toplamda 35 puana ulaştı.
Zorlu deplasman atmosferinde Bayern, rakibi Union Berlin ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Bu maçın ardından Bayern 62 puana ulaşırken Union Berlin ise 28 puana yükseldi.
St.Pauli, zorlu mücadelede rakibi Hoffenheim'i 1-0 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.
Zorlu müsabakada ev sahibi Augsburg, rakibi VfL Wolfsburg'u etkili oyunuyla 1-0 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 38'e yükseltti.
Mainz 05, ev sahibi avantajına rağmen rakibi Freiburg ile başa baş bir mücadele sergileyerek 2-2 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu.
Zorlu deplasmanda M'gladbach ev sahibi rakibi Werder Bremen'i 4-2 mağlup etti.
Zorlu deplasmanda Frankfurt ev sahibi rakibi Bochum'u 3-1 mağlup etti.
Zorlu müsabakada ev sahibi Heidenheim, rakibi H. Kiel'i etkili oyunuyla 3-1 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 19'a yükseltti.