Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        71
        Fenerbahçe
        FB
        62
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        51
        Beşiktaş
        BJK
        44
        ikas Eyüpspor
        EYP
        44
        Gaziantep FK
        GFK
        38
        Göztepe
        GÖZ
        37
        Rams Başakşehir
        İBFK
        36
        Trabzonspor
        TS
        35
        Kasımpaşa
        KSM
        35
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        33
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        31
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        30
        Net Global Sivasspor
        SVS
        27
        Bellona Kayserispor
        KYS
        27
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol Almanya Almanya Bundesliga Ligi'nde 26. haftanın sonuçları ve puan durumu - Futbol Haberleri

        Almanya Bundesliga Ligi'nde 26. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

        Almanya Bundesliga Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 26. haftanın ardından oluşan sonuçlar ve puan durumu netleşti. RB Leipzig, Bayern ve BVB Dortmund üç puanın sahibi oldu. Almanya Bundesliga Ligi'nde 26. hafta sonuçları ve puan durumu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 10:30 Güncelleme: 18.03.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanya Bundesliga Ligi'nde 26. haftanın sonuçları ve puan durumu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Stuttgart ile Leverkusen takımları arasındaki mücadele, Almanya Bundesliga Ligi'nin 26. haftasına nokta koyan son maç oldu.

        Leverkusen, bu hafta Stuttgart'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 4-3 ile konuk ekip Leverkusen oldu.

        RB Leipzig, kendi sahasındaki maçta rakibi BVB Dortmund'u 2-0 mağlup ederek 3 puanı elde etti. Ve puanını 42'ye yükseltti. Konuk ekip BVB Dortmund ise 35 puanda kaldı.

        BVB Dortmund, deplasmandaki kritik maçta ev sahibi RB Leipzig'i etkili oyunuyla 2-0 mağlup edip, 3 puanını hanesine yazdı. Kazandığı bu maç sonrasında toplamda 35 puana ulaştı.

        Zorlu deplasman atmosferinde Bayern, rakibi Union Berlin ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Bu maçın ardından Bayern 62 puana ulaşırken Union Berlin ise 28 puana yükseldi.

        St.Pauli, zorlu mücadelede rakibi Hoffenheim'i 1-0 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.

        Zorlu müsabakada ev sahibi Augsburg, rakibi VfL Wolfsburg'u etkili oyunuyla 1-0 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 38'e yükseltti.

        Mainz 05, ev sahibi avantajına rağmen rakibi Freiburg ile başa baş bir mücadele sergileyerek 2-2 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu.

        Zorlu deplasmanda M'gladbach ev sahibi rakibi Werder Bremen'i 4-2 mağlup etti.

        Zorlu deplasmanda Frankfurt ev sahibi rakibi Bochum'u 3-1 mağlup etti.

        Zorlu müsabakada ev sahibi Heidenheim, rakibi H. Kiel'i etkili oyunuyla 3-1 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 19'a yükseltti.

        2024/2025 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 26. Haftanın Sonuçları
        14.03.2025 22:30
        St Pauli
        1
        TSG Hoffenheim
        0
        İY(0-0)
        15.03.2025 17:30
        Augsburg
        1
        Vfl Wolfsburg
        0
        İY(0-0)
        15.03.2025 17:30
        Mainz 05
        2
        Freiburg
        2
        İY(1-0)
        15.03.2025 17:30
        Werder Bremen
        2
        M'gladbach
        4
        İY(2-2)
        15.03.2025 17:30
        Union Berlin
        1
        Bayern Münih
        1
        İY(0-0)
        15.03.2025 20:30
        RB Leipzig
        2
        Borussia Dortmund
        0
        İY(1-0)
        16.03.2025 18:20
        VfL Bochum
        1
        Eintracht Frankfurt
        3
        İY(0-2)
        16.03.2025 19:30
        FC Heidenheim
        3
        Holstein Kiel
        1
        İY(1-0)
        16.03.2025 21:30
        Vfb Stuttgart
        3
        Bayer Leverkusen
        4
        İY(1-0)

        2024/2025 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 26. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Bayern Münih
        		26 19 5 2 62 51
        2
        Bayer Leverkusen
        		26 16 8 2 56 26
        3
        Mainz 05
        		26 13 6 7 45 16
        4
        Eintracht Frankfurt
        		26 13 6 7 45 14
        5
        RB Leipzig
        		26 11 9 6 42 8
        6
        Freiburg
        		26 12 6 8 42 -2
        7
        M'gladbach
        		26 12 4 10 40 3
        8
        Vfl Wolfsburg
        		26 10 8 8 38 9
        9
        Augsburg
        		26 10 8 8 38 -6
        10
        Vfb Stuttgart
        		26 10 7 9 37 4
        11
        Borussia Dortmund
        		26 10 5 11 35 4
        12
        Werder Bremen
        		26 9 6 11 33 -13
        13
        Union Berlin
        		26 7 7 12 28 -14
        14
        TSG Hoffenheim
        		26 6 8 12 26 -16
        15
        St Pauli
        		26 7 4 15 25 -10
        16
        FC Heidenheim
        		26 5 4 17 19 -21
        17
        VfL Bochum
        		26 4 6 16 18 -27
        18
        Holstein Kiel
        		26 4 5 17 17 -26

        2024/2025 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 27. Hafta Maçları
        28.03.2025 22:30
        Bayer Leverkusen
        VfL Bochum
        29.03.2025 17:30
        M'gladbach
        RB Leipzig
        29.03.2025 17:30
        Bayern Münih
        St Pauli
        29.03.2025 17:30
        Holstein Kiel
        Werder Bremen
        29.03.2025 17:30
        TSG Hoffenheim
        Augsburg
        29.03.2025 17:30
        Vfl Wolfsburg
        FC Heidenheim
        29.03.2025 20:30
        Eintracht Frankfurt
        Vfb Stuttgart
        30.03.2025 16:30
        Freiburg
        Union Berlin
        30.03.2025 18:30
        Borussia Dortmund
        Mainz 05
        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İsrail'in saldırıları kabul edilemez"
        "İsrail'in saldırıları kabul edilemez"
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        Babasını defalarca bıçakladı! Cani evlat!
        Babasını defalarca bıçakladı! Cani evlat!
        5 dakikada 470 kilometrelik şarj
        5 dakikada 470 kilometrelik şarj
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        "Para akladık"
        "Para akladık"
        Erkan Kork’un ifadesi ortaya çıktı!
        Erkan Kork’un ifadesi ortaya çıktı!
        Altında ne var?
        Altında ne var?
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Tanyeli'ye veda
        Tanyeli'ye veda
        3 ödeme şirketinin faaliyet izinleri durduruldu
        3 ödeme şirketinin faaliyet izinleri durduruldu
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        Ceyda Ateş, Donald Trump'ın malikanesinde
        Ceyda Ateş, Donald Trump'ın malikanesinde
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        Habertürk Anasayfa