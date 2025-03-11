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        -2
        Haberler Spor Futbol Almanya Almanya Bundesliga Ligi'nde 25. haftanın görünümü - Futbol Haberleri

        Almanya Bundesliga Ligi'nde 25. haftanın sonuçları

        Almanya Bundesliga Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 25. haftanın ardından oluşan sonuçlar ve puan durumu netleşti. RB Leipzig haftayı galibiyetle noktaladı. Bayern ve BVB Dortmund ise haftayı puan kaybederek tamamladı. Ligde tamamlanan 25. haftanın ardından oluşan puan durumu ve gelecek haftanının programını haberimizde bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 10:30 Güncelleme: 11.03.2025 - 10:30
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        Almanya Bundesliga Ligi'nde 25. haftanın görünümü
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        Almanya Bundesliga Ligi'nin 25. haftasının final maçında Hoffenheim-Heidenheim takımları karşı karşıya geldi.

        Zorlu mücadelede ev sahibi Hoffenheim, rakibi Heidenheim'i tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

        Bayern, kendi evinde Bochum'u konuk etti. Bayern'e 90 dakika sonunda 3-2 üstünlük kuran taraf Bochum oldu. Konuk ekip puanını 18'e yükseltirken puan elde edemeyen Bayern ise 61 puanda kaldı.

        BVB Dortmund, bu hafta evinde Augsburg'u ağırladı. Augsburg, skor üstünlüğünü ele geçirerek maçı 1-0 kazanan taraf oldu ve BVB Dortmund'u 1-0 mağlup etti. BVB Dortmund haftayı 35 puanla tamamlarken, Augsburg toplamda 35 puana ulaştı.

        Zorlu deplasman mücadelesinde RB Leipzig, rakibi Freiburg ile karşılaşarak 0-0 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Bu skor ile RB Leipzig 39 puana ulaşırken Freiburg ise 41 puana yükseldi.

        Mainz 05, bu hafta M'gladbach'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 3-1 ile konuk ekip Mainz 05 oldu.

        Almanya Bundesliga Ligi'nin 25. haftasında H. Kiel ile Stuttgart arasında oynanan maç 2-2 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

        Ligin 25. haftasında oynanan mücadelede VfL Wolfsburg ile St.Pauli karşı karşıya geldi. Maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından ev sahibi ekip 38 puana, konuk ekip ise 22 puana sahip oldu

        Werder Bremen, 25. haftada oynanan mücadelede Leverkusen'i 2-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Werder Bremen böylece 33 puana yükseldi. Werder Bremen'i ağırlayan Leverkusen ise 53 puanda kaldı.

        Lig'in 25. haftasında Union Berlin deplasmanda Frankfurt'a konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Union Berlin oldu: Maç 2-1 tamamlandı.

        2024/2025 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 25. Haftanın Sonuçları
        07.03.2025 22:30
        M'gladbach
        1
        Mainz 05
        3
        İY(0-1)
        08.03.2025 17:30
        Borussia Dortmund
        0
        Augsburg
        1
        İY(0-1)
        08.03.2025 17:30
        Bayern Münih
        2
        VfL Bochum
        3
        İY(2-1)
        08.03.2025 17:30
        Holstein Kiel
        2
        Vfb Stuttgart
        2
        İY(1-1)
        08.03.2025 17:30
        Vfl Wolfsburg
        1
        St Pauli
        1
        İY(0-1)
        08.03.2025 17:30
        Bayer Leverkusen
        0
        Werder Bremen
        2
        İY(0-1)
        08.03.2025 20:30
        Freiburg
        0
        RB Leipzig
        0
        İY(0-0)
        09.03.2025 17:30
        Eintracht Frankfurt
        1
        Union Berlin
        2
        İY(1-0)
        09.03.2025 19:30
        TSG Hoffenheim
        1
        FC Heidenheim
        1
        İY(1-0)

        2024/2025 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 25. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Bayern Münih
        		25 19 4 2 61 51
        2
        Bayer Leverkusen
        		25 15 8 2 53 25
        3
        Mainz 05
        		25 13 5 7 44 16
        4
        Eintracht Frankfurt
        		25 12 6 7 42 12
        5
        Freiburg
        		25 12 5 8 41 -2
        6
        RB Leipzig
        		25 10 9 6 39 6
        7
        Vfl Wolfsburg
        		25 10 8 7 38 10
        8
        Vfb Stuttgart
        		25 10 7 8 37 5
        9
        M'gladbach
        		25 11 4 10 37 1
        10
        Borussia Dortmund
        		25 10 5 10 35 6
        11
        Augsburg
        		25 9 8 8 35 -7
        12
        Werder Bremen
        		25 9 6 10 33 -11
        13
        Union Berlin
        		25 7 6 12 27 -14
        14
        TSG Hoffenheim
        		25 6 8 11 26 -15
        15
        St Pauli
        		25 6 4 15 22 -11
        16
        VfL Bochum
        		25 4 6 15 18 -25
        17
        Holstein Kiel
        		25 4 5 16 17 -24
        18
        FC Heidenheim
        		25 4 4 17 16 -23

        2024/2025 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 26. Hafta Maçları
        14.03.2025 22:30
        St Pauli
        TSG Hoffenheim
        15.03.2025 17:30
        Augsburg
        Vfl Wolfsburg
        15.03.2025 17:30
        Mainz 05
        Freiburg
        15.03.2025 17:30
        Werder Bremen
        M'gladbach
        15.03.2025 17:30
        Union Berlin
        Bayern Münih
        15.03.2025 20:30
        RB Leipzig
        Borussia Dortmund
        16.03.2025 17:30
        VfL Bochum
        Eintracht Frankfurt
        16.03.2025 19:30
        FC Heidenheim
        Holstein Kiel
        16.03.2025 21:30
        Vfb Stuttgart
        Bayer Leverkusen
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