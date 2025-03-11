Almanya Bundesliga Ligi'nde 25. haftanın görünümü

Almanya Bundesliga Ligi'nin 25. haftasının final maçında Hoffenheim-Heidenheim takımları karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadelede ev sahibi Hoffenheim, rakibi Heidenheim'i tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

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Bayern, kendi evinde Bochum'u konuk etti. Bayern'e 90 dakika sonunda 3-2 üstünlük kuran taraf Bochum oldu. Konuk ekip puanını 18'e yükseltirken puan elde edemeyen Bayern ise 61 puanda kaldı.

BVB Dortmund, bu hafta evinde Augsburg'u ağırladı. Augsburg, skor üstünlüğünü ele geçirerek maçı 1-0 kazanan taraf oldu ve BVB Dortmund'u 1-0 mağlup etti. BVB Dortmund haftayı 35 puanla tamamlarken, Augsburg toplamda 35 puana ulaştı.

Zorlu deplasman mücadelesinde RB Leipzig, rakibi Freiburg ile karşılaşarak 0-0 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Bu skor ile RB Leipzig 39 puana ulaşırken Freiburg ise 41 puana yükseldi.

Mainz 05, bu hafta M'gladbach'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 3-1 ile konuk ekip Mainz 05 oldu.

Almanya Bundesliga Ligi'nin 25. haftasında H. Kiel ile Stuttgart arasında oynanan maç 2-2 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

Ligin 25. haftasında oynanan mücadelede VfL Wolfsburg ile St.Pauli karşı karşıya geldi. Maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından ev sahibi ekip 38 puana, konuk ekip ise 22 puana sahip oldu

Werder Bremen, 25. haftada oynanan mücadelede Leverkusen'i 2-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Werder Bremen böylece 33 puana yükseldi. Werder Bremen'i ağırlayan Leverkusen ise 53 puanda kaldı.

Lig'in 25. haftasında Union Berlin deplasmanda Frankfurt'a konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Union Berlin oldu: Maç 2-1 tamamlandı.