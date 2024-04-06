Bayer Leverkusen şampiyonluğa 1 maç uzakta!
Almanya Bundesliga'nın yenilgisiz lideri Bayer Leverkusen, Union Berlin'i deplasmanda 1-0 yenerken, en yakın takipçisi Bayern Münih'in de puan kaybetmesiyle şampiyonluk ateşini yaktı. Xabi Alonso'nun ekibi, gelecek hafta Werder Bremen'i yendiği takdirde bitime 5 maç kala tarihinin ilk şampiyonluğunu elde edecek.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Union Berlin'i deplasmanda 1-0 yenen Bayer Leverkusen, en yakın takipçisi Bayern Münih'in de puan kaybetmesiyle tarihinin ilk şampiyonluğuna çok yaklaştı.
Bu sezon çıktığı 41 maçı da kaybetmeyen Bayer Leverkusen, 45+3. dakikada 10 kişi kalan Union Berlin'i, Florian Wirtz'in 45+8. dakikadaki penaltı golüyle 1-0 yenerek Bundesliga'da üst üste 9. galibiyetini aldı.
Bu galibiyetle Bayern Münih ile arasındaki puan farkını 16'ya çıkaran Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, gelecek hafta Werder Bremen'i mağlup etmesi halinde Bayern Münih'in alacağı sonuca bakmadan şampiyonluğu garantileyecek.
BAYERN MÜNİH 2-0'DAN MAÇI VERDİ!
Bundesliga'da kötü bir sezon geçiren Bayern Münih, 2-0 öne geçtiği mücadelede Heidenheim'a 3-2 yenildi.
Bavyera ekibinin gollerini 38. dakikada Harry Kane ve 45. dakikada Serge Gnabry atarken, Heidenheim'ın golleri 50. dakikada Kevin Sessa, 51 ve 79. dakikalarda Tim Kleindienst'ten geldi.
Bu sezon dördüncü kez sarı kart gören Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, gelecek haftaki Köln maçında cezalı duruma düştü.