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Almanya Başbakanı Scholz, Putin'in ülkesini kaygan yokuşa soktuğunu söyledi

Almanya Başbakanı Scholz, Rusya Devlet Başkanı Putin'in "ülkesini feci şekilde kaygan bir yokuşa soktuğunu" söyledi

Giriş: 05.12.2022 - 12:39 | Güncelleme: ABONE OL
Almanya Başbakanı Scholz, Putin'in ülkesini kaygan yokuşa soktuğunu söyledi
Scholz'den Putin'e: Ülkesini kaygan bir yokuşa sokuyor
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AA

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "kendi ülkesini feci şekilde kaygan yokuşa soktuğu" eleştirisinde bulundu.

FOTO:AP
FOTO:AP

Scholz, Marion Dönhoff Uluslararası Anlayış ve Uzlaşma Ödülü'nün Rus insan hakları örgütü Memorial'a takdim töreninde yaptığı konuşmada, "Putin Ukrayna'ya karşı en kötü suçların emrini veriyor ve aynı zamanda kendi ülkesini feci şekilde kaygan bir yokuşa sokuyor." dedi.

FOTO:AA
FOTO:AA

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya karşı savaşta umutsuzca yolunu kaybettiğini savunan Scholz, "Savunmasız sivil nüfusa, çocuklara, kadınlara, yaşlılara füze atarak sadece uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal etmekle kalmıyor, aynı zamanda akıl almaz bir ahlaki uçuruma da yol açıyor." ifadesini kullandı.

Scholz, Ukrayna'nın savaşı kaybetmemesi gerektiğini vurgulayarak, Rusya'nın askerlerini çekene kadar Ukrayna'ya destek sağlamaya devam edeceklerini dile getirdi.

FOTO:AA
FOTO:AA

Putin ile konuşmayı tamamen bırakmanın büyük bir hata olacağına ve yeniden diyalog arayışında olmaya devam edilmesi gerektiğine işaret eden Scholz, "Görüşmeler ne kadar sürerse sürsün buna devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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