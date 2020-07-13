Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik sonuçlarıyla mücadelede kullanılması planlanan 750 milyar avroluk kurtarma paketi için uzlaşma çağrısında bulundu.
Başbakan Merkel, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile Meseberg'de ortak basın toplantısı düzenledi.
AB içinde salgın nedeniyle ortaya çıkan insani felaket ve büyük ekonomik zayıflığa karşı ortak çaba gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Merkel, Almanya'nın AB içinde diğer ülkeler gibi birlikte ve iyi işleyen bir iç pazar istediğini söyledi.
Merkel, kurtarma paketi için Brüksel'de yapılacak istişarelerin büyük dostluk ve dayanışma içinde gerçekleşmesi temennisinde bulunarak "Bir anlaşmaya varıp varamayacağımızı bilmiyorum. Henüz kesin bir şey yok. Hala katedilecek çok yol var. Görev çok büyük ve bu nedenle cevap büyük olmalı." diye konuştu.
Almanya Başbakanı, kurtarma paketinin görüşülmesi öncesi yarın İspanya Başbakanı Pedro Sanches ile Berlin'de bir araya gelecek.
CONTE, HIZLI TEPKİ VERİLMESİNİ İSTİYOR
İtalya Başbakanı Conte de kurtarma paketi konusunda hızlı bir uzlaşıya ihtiyaç olduğunu dile getirdi.
Kovid-19 salgınının neden olduğu krize yavaş tepki verilmesi durumunda iyileşmenin de o kadar yavaş olacağını vurgulayan Conte, "Hızlı hareket etmeli, hızlı tepki vermeliyiz çünkü tarih bize en etkili tepkinin bile geç kaldığında değersizleştiğini gösteriyor." dedi.
Conte, "Krizin devam etmesine izin verirsek, iç pazarın çok kısa sürede yok olmasına neden olacağız. Bu da hiç kimsenin çıkarına olmayacağı gibi özellikle Almanya'nın da çıkarına olmaz." değerlendirmesinde bulundu.
BİRLİK ARASINDA KURTARMA PAKETİ ANLAŞMAZLIĞI
İtalya ve İspanya, Kovid-19 nedeniyle AB'de ortaya çıkan ekonomik ve insani felaketten en fazla etkilenen iki ülke olarak öne çıkıyor.
Dolayısıyla kurtarma paketinin onaylanması durumunda bundan en fazla İspanya ve İtalya yararlanacak.
Hollanda, Avusturya, Danimarka ve İsveç ülkeler ise kurtarma paketine olumlu bakmıyor.
Bu nedenle Brüksel'de yapılacak liderler zirvesi büyük önem taşıyor.
AB Komisyonu, 750 milyar avroluk kurtarma paketinin 500 milyarını hibe, 250 milyarını da kredi olarak vermeyi planlıyor.
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