Alman milyonerden Yeni zelanda daveti

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Yaklaşık 10 yıl önce Yeni Zelanda'nın North Adası'nda satın aldığı çiftlik arazisinde yaşayan Alman işadamı Karl Reipen, kendisiyle komün hayatı sürecek 10 kişiye çiftliğinin kapılarını açacak.

Reipen, geçtiğimiz günlerde yayınladığı gazete ilanıyla, 'cennet' olarak tanımladığı arazisinde kendisiyle birlikte yaşamayı kabul edecek 'arkadaşlar' aradığını duyurdu.

İlanda çiftlikte kendisiyle birlikte yaşamayı kabul eden kişilerin yanlarında bir kişiyi daha getirebilecekleri belirtildi.

Reipen teklifini kabul edecek kişilerin arazide bulunan şarap mahzeni, hara ve diğer tesisleri de kullanabileceklerini vurguladı.

Almanya'da çiftlikleri bulunan Reipen'in kişisel servetini kutulanmış buzlu kahve satarak yaptığı, ardından başka sektörlere de girdiği belirtiliyor.