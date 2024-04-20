Alman Robodex, Academic Sight’a yatırım yaptı

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) girişimlerinden Academic Sight’a Almanya’dan yatırım geldi.

Otomotiv endüstrisinde gerçekleştirilen manuel insan gözlemine dayalı kalite kontrol sistemlerini, yapay zeka ile insan gözleminden kamera gözlemine taşıyan program geliştiren Academic Sight’a Almanya’da otomasyon sektöründe faaliyet gösteren Robodex firması yatırım yaptı.

Yatırım tutarı hakkında bilgi verilmezken Robodex ile gerçekleştirilen işbirliğinin, maddi yatırım ve Academic Sight'ın Almanya'da yeni bir marka oluşturmasını kapsadığına dikkat çekildi.

Alınan yatırım hem maddi hem de ayni olarak gerçekleşeceğini belirten Academic Sight Kurucu Ortağı Bünyamin Bingöl, "Ayni yatırım yeni marka oluşturulması ve Almanya'daki tüm operasyonel maliyetlerin karşılanmasını kapsıyor. Bu işbirliği sayesinde Almanya başta olmak üzere Avrupa'daki varlığımızı güçlendirecek ve yapay zeka destekli dijital dönüşüm teknolojileri alanında daha fazla firmaya ulaşabileceğiz. Bu yatırım hem Academic Sight'ın büyüme yolculuğunda bir dönüm noktası hem de Almanya'daki endüstriyel firmaların kalite kontrol süreçlerine dijital bir çözüm sunma imkanı oluşturuyor" dedi.