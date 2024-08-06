Alman ordusunun Orta Doğu'daki vatandaşlarının tahliyesi için hazırlandığı iddia edildi

REKLAM advertisement1

Spiegel dergisinin internet sitesinde yer alan habere göre, Almanya Silahlı Kuvvetleri, Orta Doğu'daki vatandaşları için geniş çaplı bir tahliye operasyonuna hazırlanıyor.

Alman ordusu, bölgede 2 binden fazla olduğu varsayılan vatandaşları için A400M tipi askeri kargo uçağı filosunu ve mürettebatı birkaç gündür olası tahliye adına hazır tutuyor.

Ordunun planında öncelikle Lübnan'daki Alman vatandaşlarının tahliyesi yer alıyor.

Haberde ayrıca, Almanya Dışişleri Bakanlığının, vatandaşlarından Lübnan'ı terk etmelerini istemesine rağmen az sayıda vatandaşın bu uyarıyı dinlediği belirtiliyor.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği hava saldırısının ardından Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin de Tahran'da suikasta uğramasıyla bölgede tansiyon yükselmişti. Haniye'nin suikastından İsrail'i sorumlu tutan İran ve Lübnan Hizbullahı'ndan Tel Aviv'e karşı misilleme tehdidi gelmişti.