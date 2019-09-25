Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Condor'un içine düştüğü olumsuz durumun iflas eden Thomas Cook ile ilgili olduğunu belirterek, şirketin kendisiyle ilgili bir sorun bulunmadığını ifade etti.

Altmaier, Almanya'dan 240 bin tatilcinin Condor ile şu anda tatilde olduğuna dikkati çekerek verilecek krediyle bu tatilcilerin dönüşlerinin de güvence altına alınabileceğini kaydetti.

Hessen eyalet hükümetinden yapılan açıklamada ise Condor'un Brexit ve iştiraki olan Thomas Cook'un kurbanı olmaması gerektiği, kendi ayakları üzerinde durabilen ayrı bir şirket haline gelmesi gerektiği vurgulandı.

Verilecek krediye AB tarafından da onay verilmesi gerekiyor.

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu, dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ticari faaliyetlerine son verildiğini açıklamış, gelişmenin ardından Türkiye'nin de arasında bulunduğu birçok ülkeden 150 bini aşkın İngiliz vatandaşının geri getirilmesi için operasyon başlatılmıştı.