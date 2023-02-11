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Alman görevlinin Türkçe sözleri duygulandırmıştı: Zeynep Hanım'dan kötü haber

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dünyanın pek çok ülkesinden arama kurtarma ekipleri Türkiye'ye desteğe geldi. Alman görevlinin enkaz altındaki kadını kurtarırken söylediği "Zeynep Hanım Daniel burada, korkma" sözleri ise duygulandırmış. 100 saate yakın enkaz altında kalan Zeynep Hanım'ın hayatını kaybettiği öğrenildi

Giriş: 11.02.2023 - 14:15 | Güncelleme: ABONE OL
Alman görevlinin Türkçe sözleri duygulandırmıştı: Zeynep Hanım'dan kötü haber
Zeynep Hanım'dan kötü haber
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HABERTURK.COM

Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından dünyanın pek çok ülkesinden Türkiye'ye gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Alman arama kurtarma ekibinden bir görevlinin enkaz altında kalan kadını kurtarma çalışması ise duygulandırmıştı.

Alman görevli, Türk doktorlardan öğrendiği birkaç Türkçe kelime ile enkaz altındaki kadını sakinleştirmeye çalışmış, "Zeynep Hanım, Daniel burada korkma" ifadelerini kullanmıştı.

100 saati aşkın süren çalışmaların ardından enkaz altından kurtarılan Zeynep Hanım'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer, "Zeynep malesef dün gece hayatını kaybetti. Dün, büyük depremden 100 saatten fazla bir süre sonra yıkılan evinin enkazından kurtarılmıştı. Ekibimiz şokta ve üzüntü içinde, ailesiyle birlikte acısını paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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