Allahuekber Dağı, kış tırmanışı için dağcıları ağırlıyor

Bölgeye gelen sporcuların, dağcılığa elverişli arazi bulabildiğini ifade eden Çalkın, "Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinden dağcılar, burada yaz ve kış dağcılık deneyimi yaşıyor. Bu manada her türlü faaliyetin yapılabileceği dağlarımız var.