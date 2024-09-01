Alkollü sürücü dehşet saçtı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gece saatlerinde alkollü olduğu belirlenen sürücünün kullandığı otomobil yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü yaralandı.
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E.D. (31) idaresinde otomobil, Kuşadası'ndan Söke istikametine doğru seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.
O sırada devriye gezen ekipler kaza sesini duyarak olay yerine geldi. Polis ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
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Otomobil sürücüsünün durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
300 promil alkollü olduğu tespit edilen E.D.'ye daha önceden de alkollü araç kulanmaktan işlem yapıldığı bilgisine ulaşıldı.
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İncelemede bariyerin otomobilin yarısına kadar girdiği görülürken, yan koltukta kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı da önledi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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