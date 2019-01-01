01 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Kararı ile alkollü içkilerden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları yüzde 13.48 oranında artırıldı.
Karar uyarınca, 50'lik bir kutu biradan alınan ÖTV ve KDV toplamı 4.59 liradan 5.21 liraya çıktı. 70'lik rakının ÖTV'si 59.64 TL'den 67.68 TL'ye, KDV ile birlikte toplam vergisi de 70.37 TL'den 79.86 TL'ye yükseldi.
TÜTÜN İTHALATINDA VERGİ SIFIRLANDI
Yabancı sigara üretiminde kullanılan yabancı tütün ithalatında alınan ton başına 150 dolar vergi ise sıfırlandı.
ÖTV'deki değişiklikle alkollü içkilerde toplam vergi şöyle oldu:
|İÇKİ
|ESKİ
|YENİ
|Bira (50 cl)
|4,59
|5,21
|Taze üzüm şarabı
|6,34
|7,19
|Köpüklü şarap
|42,78
|48,55
|Rakı, viski, cin, votka
|70,37
|79,86
Not: Rakı, viski, cin, votka yüzde 40 alkol derecesi üzerinden, tüm içkiler 70'lik şişeye göre hesaplanmıştır.
|Mal ismi
|Vergi oranı (yüzde)
|Asgari maktu vergi tutarı (lira)
|Malttan üretilen biralar
|63
|1,7694
|Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil) üzüm şırası
|0
|8,6996
|Köpüklü şaraplar
|0
|58,7753
|Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış
|0
|88,7064
|Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 18 veya daha az olanlar
|0
|70,4431
|Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 22 ve fazla olanlar
|0
|241,7315
|Fermente edilmiş diğer içecekler, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları
|0
|8,6996
|Alkol derecesi ne olursa olsun denatüre edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler
|0
|241,7315
|Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 80'den az olan denatüre edilmemiş etil alkol, damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler
|0
|241,7315
|Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler
|0
|241,7315
|Cin ve Geneva
|0
|241,7315
|Votka
|0
|241,7315
|Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 45,4'ten fazla olanlar)
|0
|241,7315
|Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 45,4'ten fazla olanlar)
|0
|241,7315
|Likörler
|0
|241,7315
|Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)
|0
|241,7315
|Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)
|0
|241,7315
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