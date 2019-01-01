01 OCAK 2019
WhatsApp Hattı
SIRADAKİ HABER
Haberlerİş-YaşamSon dakika düzenleme: Alkollü içkiye ÖTV düzenlemesi! Alkol fiyatları ne kadar oldu?

Alkollü içkiye ÖTV düzenlemesi

Alkollü içkilerden alınan özel tüketim vergisi tutarları belirlendi. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre vergi yüzde 13.48 oranında arttı. Yabancı sigara üretiminde kullanılan yabancı tütün ithalatında alınan ton başına 150 dolar vergi ise sıfırlandı.

01.01.2019 - 12:36 | Güncelleme: İş-Yaşam
ALKOL ÖTV

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Kararı ile alkollü içkilerden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları yüzde 13.48 oranında artırıldı.

Karar uyarınca, 50'lik bir kutu biradan alınan ÖTV ve KDV toplamı 4.59 liradan 5.21 liraya çıktı. 70'lik rakının ÖTV'si 59.64 TL'den 67.68 TL'ye, KDV ile birlikte toplam vergisi de 70.37 TL'den 79.86 TL'ye yükseldi.

TÜTÜN İTHALATINDA VERGİ SIFIRLANDI

Yabancı sigara üretiminde kullanılan yabancı tütün ithalatında alınan ton başına 150 dolar vergi ise sıfırlandı.

ÖTV'deki değişiklikle alkollü içkilerde toplam vergi şöyle oldu:

İÇKİESKİYENİ
Bira (50 cl)4,595,21
Taze üzüm şarabı6,347,19
Köpüklü şarap 42,7848,55
Rakı, viski, cin, votka70,3779,86

Not: Rakı, viski, cin, votka yüzde 40 alkol derecesi üzerinden, tüm içkiler 70'lik şişeye göre hesaplanmıştır.

 

 

 

Alkollü içeceklerin de 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak asgari maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde belirlendi:

 

Mal ismiVergi oranı (yüzde)Asgari maktu vergi tutarı (lira)
Malttan üretilen biralar631,7694
Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil) üzüm şırası08,6996
Köpüklü şaraplar058,7753
Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış088,7064
Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 18 veya daha az olanlar070,4431
Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 22 ve fazla olanlar0241,7315
Fermente edilmiş diğer içecekler, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları08,6996
Alkol derecesi ne olursa olsun denatüre edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler0241,7315
Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 80'den az olan denatüre edilmemiş etil alkol, damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler0241,7315
Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler0241,7315
Cin ve Geneva0241,7315
Votka0241,7315
Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 45,4'ten fazla olanlar)0241,7315
Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 45,4'ten fazla olanlar)0241,7315
Likörler0241,7315
Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)0241,7315
Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)0241,7315

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X