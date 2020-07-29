Alişan, konuyla ilgili, "Tüm aileme aynı arabadan aldım. Buse'ye, kendime ve kardeşime aldım. Allah nasip ederse eylülde gelecek" ifadelerini kullandı.

İkinci kez baba olmaya hazırlanan sanatçı, bebeğin cinsiyetiyle ilgili, "Vallahi benim içinden kız diye geçiyor ancak Allah bilir. 'Kız çocuk anneyi çirkinleştirir' derler ancak Buse, her gün daha da güzel oluyor" ifadelerini kullandı.