Alişan tek başına alışverişte

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Ünlü şarkıcı Alişan, önceki gün İstinyePark'ta görüntülendi. Alişan, objektiflere poz verdikten sonra muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Geçtiğimiz yıl kaybettiği kardeşi Serkan Tektaş'ın çocuklarını, kendi oğlu ve kızından ayırmayan ünlü şarkıcı, okula başlayan oğlu ve yeğenleri için alışveriş yaptı.

Alişan, ardından kendisini bekleyen özel aracına binerek, oradan ayrıldı.