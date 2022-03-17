Alişan'ın kardeş özlemi

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Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz yıl temmuz ayında koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Kardeşinin vefatının ardından zor günler geçiren Alişan, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

"SENİ ÇOK ÖZLEDİM"

Özlemi gün geçtikçe artan ünlü şarkıcı, Selçuk Tektaş ile birlikte çekilen eski fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. Geçmişi yad eden Alişan, gönderisine, "Seni çok özledim, çok..." ifadelerini not düşerek duygulandırdı.

"BİR KEZ PSİKOLOJİK YARDIM ALDIM"

Daha önce açıklamalarda bulunan Alişan, kardeşinin hayatını kaybetmesinden sonra ailece çok sarsıldıklarını ve ağladıklarını ifade etmişti.

Annesi Suzan Tektaş'ın son durumdan da bahseden ünlü şarkıcı, "Psikolojik yardım aldınız mı?" sorusuna, "Annemi bir kez zorla psikoloğa götürdük ama yapacak bir şey yoktu." şeklinde yanıt vermişti. Alişan, kendisinin de bu süreçte birkaç kez psikolojik yardım aldığını sözlerine eklemişti.

"YANLIŞ ANLAŞILIR DİYE GÜLMEKTEN ÇEKİNİYORUM"

Selçuk Tektaş'ın acısını atlatamayan Alişan, "Yanlış anlaşılır diye gülmekten çekiniyorum. Hayat devam ediyor, ayakta kalmak zorundayım." demişti.

ALİŞAN'I İSYAN ETTİREN İDDİA

Öte yandan temmuz ayında kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan, yeğenlerine kol kanat germeye ve sahip çıkmaya devam ediyor. "Onlar artık benim çocuklarım." diyen Alişan söylediğini de yapıyor ve yeğenleriyle yakından ilgileniyor. Hatta oğluyla aynı okulda okuyan iki yeğenini bizzat okula bırakıp alıyor. Ancak ünlü şarkıcı hakkında geçtiğimiz aylarda bir iddia ortaya atılmıştı.

Alişan'ın yeğenlerini okula almak için gittiği okulda park krizi yaşandığı ileri sürülmüştü. Okul çıkış saatinde park edecek yeri olmayan Levent'teki bir özel okulun hemen önünde Alişan'ın şoförü tarafından trafik konisi konarak, ünlü şarkıcıya özel yer tutulduğunu gören velilerin bu duruma tepki gösterdiği iddia edilmişti.

"KİMSEDEN AYRICALIK İSTEMEDİM"

Basına yansıyan haberlerin ardından Alişan, suskunluğunu bozmuştu. "Ne özel park alanım var, ne de şoförüm!" diyen ünlü şarkıcı, kimseden ayrıcalık istemediğini de belirtmişti.

Alişan, tepkisini şu ifadelerle dile getirmişti:

Ne kadar büyük bir haber, ne kadar büyük bir yanlış. Alişan yeğenlerini almaya gitmiş de, özel park yeri kullanmış! Herkesin her gün park ettiği yere 'Boş' diye park etmeye çalışmak büyük bir ayrıcalık ve yasadışı bir şey! Gerçekten bunu haber yapmak da büyük bir haber başarısı! Bu mübarek kandil günü bunu haber yapıp, altına da vicdandan, merhametten, nasibini almamış herkesi Allah’a havale ediyorum... Biz acımızı sarmaya çalışıyoruz. Lütfen beni ve ailemi rahat bırakın... Ben ne kimseden ayrıcalık, ne de başka bir şey istiyorum... Ne özel park alanım var, ne de şoförüm... Sadece amacım yeğenlerimi okuldan almak, her anne-babanın yaptığı gibi... Ben kardeşimi kaybetmişim acıların en büyüğünü yaşamışım, yapacağınız hiçbir şey beni yaralamaz, üzmez ama bu kadar merhametten, anlayıştan yoksun insan olması!