"SENİ ÇOK SEVİYORUM ELİZ'İM"

Alişan, Eliz'in doğum günü için duygusal bir yazı kaleme aldı. Kızıyla çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü şarkıcı, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

Burak'tan sonra çok dua etmiştim, "Bir çocuğum daha olursa İnşallah Allah'ım kız olsun." diye. Dualarım kabul oldu çok şükür ve sen geldin kızım... 1. yaşına bastı benim kızım. Allah'ım bana nefes alma şansı verdikçe baban hep yanında olacak kızım. Seni çok seviyorum Eliz'im.