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Alişan'dan duygulandıran paylaşım: Amcanla tek fotoğrafın kızım!

Mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı Alişan ile oyuncu Buse Varol'un kızı Eliz, 1. yaşına girdi. Kızının doğum gününe özel duygusal bir paylaşımda bulunan ünlü sanatçı, gönderisinde geçen yıl koronavirüs nedeniyle kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ı da andı

06.02.2022 - 15:12 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 2018 yılında dünyaevine giren şarkıcı Alişan ve oyuncu Buse Varol, 2019'da oğulları Burak'ı, 2021 yılında da kızları Eliz'i kucaklarına almıştı. Ünlü çiftin kızı, 1. yaşına bastı.

  • "SENİ ÇOK SEVİYORUM ELİZ'İM"

    Alişan, Eliz'in doğum günü için duygusal bir yazı kaleme aldı. Kızıyla çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü şarkıcı, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

    Burak'tan sonra çok dua etmiştim, "Bir çocuğum daha olursa İnşallah Allah'ım kız olsun." diye. Dualarım kabul oldu çok şükür ve sen geldin kızım... 1. yaşına bastı benim kızım. Allah'ım bana nefes alma şansı verdikçe baban hep yanında olacak kızım. Seni çok seviyorum Eliz'im.

  • "SANA HER ZAMAN AMCANI ANLATACAĞIM KIZIM"

    Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Alişan, bu kez geçtiğimiz yıl temmuz ayında koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren kardeşi Selçuk Tektaş ve Eliz'in yer aldığı bu kareyi yayınladı. Ünlü isim, paylaşımında "Amcanla tek fotoğrafın... Ben sana her zaman amcanı anlatacağım kızım. Amcanın sen doğduğunda nasıl mutlu olduğunu, seni ne kadar sevdiğini anlatacağım. Göremeyecek olsan bile görmeden onu tanıyacaksın ve seveceksin kızım." ifadelerini kullandı.

  • "BEN HER ZAMAN YANINIZDA OLACAĞIM!"

    Ayrıca kardeşinin çocuklarıyla da çekilen bu fotoğrafını yayınlayan Alişan, gönderisine "Eyşan'ım, Ceylan'ım, Eliz'im... 3 aşkım bir arada! Allah'ım güzel yazılar yazsın size. Allah ömür verdikçe, ben her zaman böyle yanınızda olacağım inşallah." notunu düştü.

  • "BİR KEZ PSİKOLOJİK YARDIM ALDIM"

    Daha önce kardeşinin vefatının ardından yaşadığı zor günleri anlatan Alişan, ailece çok sarsıldıklarını ve ağladıklarını ifade etmişti.

    Annesi Suzan Tektaş'ın son durumdan da bahseden ünlü şarkıcı, "Psikolojik yardım aldınız mı?" sorusuna, "Annemi bir kez zorla psikoloğa götürdük ama yapacak bir şey yoktu." şeklinde yanıt vermişti. Alişan, kendisinin de bu süreçte birkaç kez psikolojik yardım aldığını sözlerine eklemişti.

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