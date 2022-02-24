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Alişan'dan eşi Buse Varol'a sürpriz hamle!

Alişan'dan sürpriz hamle!

Alişan ve Buse Varol, bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutların dolaştığı ve boşanacakları yönünde çıkan haberlerle gündemdeydi. Önceki gün imaj değişikliğine giden Varol, son halini sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı. Buse Varol'un gönderisine ise ünlü şarkıcı kayıtsız kalmadı 

24.02.2022 - 11:58 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 6 Şubat'ta kızları Eliz'in birinci yaş gününü ayrı ayrı kutlayan Alişan-Buse Varol çiftinin boşanma aşamasında olduğu ileri sürülmüştü. Ayrılık kararı aldıkları konuşulan çiftin, yasal işlemleri başlattığı da iddia edilmişti.

    İkili, ardından haklarında çıkan 'boşanma' haberlerini yaptıkları açıklamalarla yalanlamıştı.

  • DİKKATLERDEN KAÇMAYAN DETAY

    Ancak Buse Varol, daha sonra bir alışveriş merkezinde objektiflere yansımıştı. Varol'un parmağında alyansının olmayışı ise dikkatlerden kaçmamıştı.

  • "YÜZÜK GÖSTERGE DEĞİL" DEMİŞTİ

    Varol, evlilik yüzüğünü takmamasıyla ilgili, "Yüzük ya da başka bir şey onlar gösterge değil. Ben de hiçbir şeyin sebebini bilmiyorum. Her gün uyandığımda bambaşka haberler görüyorum. Bana yazılanları ben de sosyal medyadan, gazetelerden okuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

  • TEKTAŞINI YENİDEN TAKTI

    Geçtiğimiz günlerde kızı Eliz ile birlikte ayna karşısında poz veren Buse Varol'un alyansını ve tektaşını yeniden taktığı görülmüştü.

  • EŞİNİN PAYLAŞIMINA KAYITSIZ KALMADI

    Ayrıca önceki gün imaj değişikliğine giderek, saçlarını kaynak ile uzatan Buse Varol, son halini Instagram hesabı üzerinden gözler önüne sermişti. Varol'un bu paylaşımına Alişan kayıtsız kalmadı.

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