Alişan'dan sürpriz hamle!

MANİDAR İSTEK!

6 gün önce oğlunun şarkı söylediğini dile getiren ve Burak'tan 'Tükeneceğiz' adlı parçayı kameraların önünde seslendirmesini isteyen Alişan, "Okuldan aldım az önce, biraz yorulmuş. O yüzden konuşmuyor, basına tepkili olduğu için konuşmuyor." diyerek, herkesi güldürmüştü.

İşte 'Tükeneceğiz'in sözleri:

Ne böyle senle ne de sensiz

Yazık yaşanmıyor çaresiz

Ne bir arada ne de ayrı

Olmak imkansız hiç sebepsiz

Ne hayallerle ümitlerle

Mutlu olmaktı dileğimiz

Suçlu ne sensin ne de benim

Şimdi sensizim sen de bensiz

Bir an gelip de küllenince

Yüreklerimiz dinlenince

Başka sevgilerde teselli bulunca

İşte biz o gün düşüneceğiz

Bir an gelip de küllenince

Yüreklerimiz dinlenince

Başka sevgilerde teselli bulunca

İste biz o gün düşüneceğiz

Etrafımızı sarıverecek

Bir boşluk ki asla bitmeyecek

Her şey bir anda anlamsız gelecek

İşte biz o gun tükeneceğiz