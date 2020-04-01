01 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com
Ünlü şarkıcı Alişan'dan yeni yatırım hamlesi... Kazandığı paranın bir kısmını gayrimenkule yatıran ve daha önce de Nişantaşı/Maçka bölgesinde bulunan bir rezidanstan daire alan ünlü şarkıcı şimdi de gözünü otelciliğe dikti.
Alişan'ın Galata'da bulunan butik bir oteli satın aldığı konuşuluyor.
Ünlü şarkıcı kimsenin duymasını istemediği yatırımını gizli tutuyor.
Sadece yakın çevresi ve arkadaşı Demet Akalın'ın haberi olduğu hatta koronavirüs salgınının olmadığı dönemde Akalın'ın da Alişan'ı otelinde ziyaret ettiği gelen bilgiler arasında.
NUSRET'İ REDDETMİŞTİ
Alişan, bir dönem Nusret'in kendisine yatırımcı olmasını istediğini açıklamıştı.
Ünlü şarkıcı şunları söylemişti:
Ara sıra Nusret’in dükkanının önünden geçerken iç çektiğim oluyor. Nusret bu teklifi sadece bana değil birkaç kişiye daha yapmış, onlar da kabul etmemiş. Öncelikle şunu söyleyeyim adam inanılmaz başarılı ve ilk günkü gibi çalışıyor. Her sabah erken kalkıp dükkanlarını kontrol ediyor Allah daha çok versin...
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