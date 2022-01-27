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Alişan'dan 'İzzet Yıldızhan' açıklaması: Külah varsa anlatsın!

Alişan'dan 'İzzet Yıldızhan' açıklaması: Külah varsa ona anlatsın!

Geçen yıl kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından çalışmaya ara veren Alişan, kaporasını alıp iptal ettiği konserde kendisinin yerine sahne alacak bir ünlünün "Konserden önce paramı verin!" tepkisiyle karşılaştığını açıklamıştı. Söz konusu kişinin İzzet Yıldızhan olduğu ortaya çıkmıştı. Önceki gün Etiler'de görüntülenen Alişan, muhabirlerin, "İzzet Bey mekanın sizinle anlaştığını bilmediğini söylemişti" sözlerini hatırlatması üzerine "Külah varsa ona anlatsın" şeklinde karşılık verdi

27.01.2022 - 10:37 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Alişan, önceki gün oğlu ve yeğenleriyle birlikte alışveriş turundaydı. Karne tatili sonrası Burak, Eyşan ve Ceylan'a hediye alan ünlü şarkıcı, gazetecilerle de sohbet etmeyi ihmal etmedi.

  • Alişan'ın oğlu bir anda muhabirlerin mikrofonlarına Tan'ın 'Yalan' adlı şarkısını söylemeye başladı. Ünlü sanatçı da "Tan'dan daha güzel söylüyor." diyerek yakın arkadaşına takıldı. 

  • "BİZİM ZAMANIMIZDA BÖYLE DEĞİLDİ"

    Oyunculuğa tekrar dönmek istemediğini söyleyen Alişan, "Bizim zamanımızda çalışma şartları böyle değildi. Şimdi şartlar bayağı zor, ben şu an şarkıcılık ve program sunuculuğu ile devam ediyorum. Eşim Buse yakın zamanda bir proje ile ekranlara dönecek." ifadelerini kullandı.

  • 'PARA' POLEMİĞİ

    Alişan, geçen sene temmuz ayında kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş'ı, koronavirüs nedeniyle kaybetmişti. Kardeşinin vefatıyla sarsılan ve sahnelere bir süre ara veren sanatçı, kaporasını alıp iptal ettiği sahnesi için ismini açıklamadığı bir ünlünün "Konserden önce paramı verin!" şeklindeki tepkisiyle karşılaştığını açıklamıştı. O kişinin daha sonra İzzet Yıldızhan olduğu ortaya çıkmıştı.

  • "BIKTIM BU KONULARDAN"

    Sosyal medyadan bir dönem yakın arkadaşı olduğu Yıldızhan'ı silen şarkıcı, artık aralarının açık olduğu yönündeki sorulara ise, "Arkadaşlar artık polemik falan istemiyorum. Bıktım bu konulardan gerçekten." yanıtını verdi. Alişan, daha sonra muhabirlerin, "İzzet Bey mekanın sizinle anlaştığını bilmediğini söylemişti." şeklindeki sözlerini, hatırlatması üzerine, "Külah varsa ona anlatsın!" ifadelerini kullandı.

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