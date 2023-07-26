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        Haberler Magazin Alina Boz ile Umut Evirgen aşkı doludizgin yaşıyor - Magazin haberleri

        Alina Boz ile Umut Evirgen aşkı doludizgin yaşıyor

        Mithatcan Özer'den ayrılan Alina Boz, Umut Evirgen ile yeni bir birlikteliğe yelken açmıştı. Birlikte tatil yapan Boz ve Evirgen, aşkı doludizgin yaşıyor

        Habertürk
        Giriş: 26.07.2023 - 14:41
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          4 yıldır birlikte olduğu Mithatcan Özer ile ilişkisini 14 gün önce sonlandıran Alina Boz, gönlünü Umut Evirgen'e kaptırdı.

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          Umut Evirgen, geçtiğimiz gün birlikteliğini sosyal medya hesabından bu fotoğrafla duyurmuştu.

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          Birlikte tatil yapan, güneşin ve denizin keyfini çıkaran Alina Boz ile Umut Evirgen, aşkı doludizgin yaşıyor.

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          Alina Boz ile Umut Evirgen, her fırsatta romantik anlarını fotoğraflıyor.

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