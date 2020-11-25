Alıcı sandığı sivil polislere uyuşturucu satmak isteyince yakalandı

AA

Alınan bilgiye göre, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcısı B.Y (17),ilçe merkezinde park halinde bekleyen otomobildeki sivil polislere yanaştı.

Otomobildekilere "Beni mi bekliyorsunuz, siparişi siz mi alacaktınız?" diyen B.Y, elindeki bir miktar uyuşturucuyu vermek istedi.

Polisin "Burada olmaz arabaya bin" diyerek otomobile bindirdiği B.Y, gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.