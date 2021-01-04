Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın 2 aydır nerede olduğu bilinmiyor - haberler

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Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın ekim ayında ülkesinin finansal regülatörlerini ve devlet bankalarını eleştiren konuşmasından bu yana, 2 ayı aşkın bi süredir nerede olduğu bilinmiyor.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 50.6 milyar dolarlık servetiyle Çin'in en zengin 4. insanı olan Jack Ma 24 Ekim'de Şanghay'da yaptığı konuşmada ülkesindeki regülasyonların inovasyonların önünü kestiğini belirtip reform çağrısında bulunmuştu.

Bu konuşmadan yaklaşık 1 hafta sonra Jack Ma'nın sahibi olduğu Ant Group'un Şanghay Borsası'ndaki 37 milyar dolarlık halka arzı gerekli izinlerin alınmasına rağmen yetkililer tarafından durduruldu. The Wall Street Journal halka arzın bizzat Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in emriyle iptal edildiğini iddia etti.

Kasım ayında Jack Ma, 1.5 milyon dolar ödüllü TV girişimci yarışma programı Africa’s Business Heroes'un jürisinden ayrıldı. Alibaba'dan yapılan açıklamada Jack Ma'nın yoğun programı sebebiyle programdan ayrılmak zorunda kaldığı belirtildi. Ancak Jack Ma'nın sadece 2 hafta önce yarışmacılarla tanışmak için sabırsızlandığını belirten bir tweet atmış olması kafaları karıştırdı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Aralık ayında ise Çin'de Alibaba'ya rekabet soruşturması açıldı ve otoriteler tarafından Ant Group'un faaliyetlerini yeniden yapılandırılması emredildi.

Bu süreçte sahibi olduğu hisselerdeki düşüş sebebiyle Jack Ma'nın servetinde 12 milyar dolarlık bir düşüş yaşandı. Kariyeri boyunca medyayla sıcak ilişkiler kuran Jack Ma son günlerde dünya basınında nerede olduğunun bilinmediğine dair haberler çıkmasına rağmen herhangi bir açıklamada bulunmadı.