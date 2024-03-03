Ali Sunal: Süper Nova'm
Ali Sunal'ın kız kardeşi Ezo Sunal'ın kızı Nova, 3'üncü yaşına bastı. Ali Sunal yeğeninin doğum gününü "Ne ara 3 oldun benim güzel benim tatlı benim lokum benim süper Nova'm? her yaşın bir öncekinden daha güzel olsun canım yavrum" sözleriyle kutladı
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2018'de Ömer Öztüyen ile nikâh masasına oturan Ezo Sunal, 2021'de kızı Nova'yı kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşamıştı. Çiftin kızı Nova, 3'üncü yaşına girdi.
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"HER YAŞIN BİR ÖNCEKİNDEN DAHA GÜZEL OLSUN"
Ali Sunal da yeğeni Nova Öztüyen'in doğum gününü çektirdiği dayı - yeğen fotoğrafıyla kutladı. Sunal, yeninin yeni yaşını şu sözlerle kutladı; "Ne ara 3 oldun benim güzel benim tatlı benim lokum benim süper Nova'm. Her yaşın bi öncekinden daha güzel olsun canım yavrum."
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"NOVA SANA BAYILIYOR DAYISI"
Anneanne Gül Sunal da oğlu Ali Sunal'a; "Ne ara dayı oldun benim tatlı benim canım benim aslan oğlum. Nova, sana bayılıyor dayısı" sözleriyle karşılık verdi.
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"MİNNETLE DOLUYUM"
Ezo Sunal da kızının doğum gününü; "Minnetle doluyum, iyi ki doğmuş" sözleriyle kutladı.