"HER YAŞIN BİR ÖNCEKİNDEN DAHA GÜZEL OLSUN"

Ali Sunal da yeğeni Nova Öztüyen'in doğum gününü çektirdiği dayı - yeğen fotoğrafıyla kutladı. Sunal, yeninin yeni yaşını şu sözlerle kutladı; "Ne ara 3 oldun benim güzel benim tatlı benim lokum benim süper Nova'm. Her yaşın bi öncekinden daha güzel olsun canım yavrum."