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Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi! Bebeğin ismi... - Magazin haberleri

Ali Sunal ikinci kez baba oldu

2018 yılında evlenen ve 2019'da kızları Narin'i kucaklarına alan Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade, ikinci bebeklerine kavuştu. "Nil kızım doğdu" diyerek güzel haberi takipçileriyle paylaşan Sunal, eşinin ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğunu da sözlerine ekledi

15.07.2021 - 01:05 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Show TV ekranlarının sevilen komedi programı 'Güldür Güldür Show'un 'Aziz Bey'i Ali Sunal, ikinci kez babalık heyecanı yaşadı.

  • KIZLARINA 'NİL' İSMİ VERDİLER

    Sunal, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü oyuncu, "Maceralarımıza çok güzel bir tanesi daha eklendi Nazlım. Bana hayal edemeyeceğim güzellikler yaşattığın için sana teşekkür ederim canım sevgilim. Evet, bildiniz Nil kızım doğdu. Herkes iyi, selamları var." sözleriyle duygularını dile getirdi.

  • Kurbanzade ise, "Ne sürprizli bir gün. Hikayemiz çok heyecanlı basladı. Hep böyle mutlulukla devam etsin. Ailemize hoşgeldin canım Nil." ifadelerini kullandı.

  • "RAHAT BİR ANNEYİM"

    Geçtiğimiz haftalarda hakkında bilinmeyenleri anlatan Nazlı Kurbanzade, genel olarak düzenli ve programlı biri olduğunu belirtmişti.

    Kurbanzade, "Aslında 'Annelik ile birlikte hayatım başka bir yöne evrildi' diyemem. Çocuklu hayatta da şartlar elverdiği sürece bu şekilde devam etmeye çalışıyorum. Kendimi çok daha panik ve pimpirikli sanıyordum ama Narin doğunca kafamdakinden çok daha rahat bir anne olduğumu anladım" diye konuşmuştu.

  • "FOTOĞRAFTAKİ DÖRDÜNCÜYÜ BULUNUZ"

    Ali Sunal, 2018'de avukat Nazlı Kurbanzade ile evlenmişti. Çift, ilk çocukları Narin'i 2019 yılının ağustos ayında kucaklarına almıştı.

    Kurbanzade, geçtiğimiz aylarda İstanbul'daki yoğun kar yağışının ardından paylaştığı fotoğrafla ikinci kez bebek beklediklerini duyurmuştu. Karlı havada el ele yürüdükleri pozları sosyal medya hesabından yayınlayan Kurbanzade, gönderisine, "Fotoğraftaki dördüncüyü bulunuz" notunu düşmüştü.

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