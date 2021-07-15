"RAHAT BİR ANNEYİM"



Geçtiğimiz haftalarda hakkında bilinmeyenleri anlatan Nazlı Kurbanzade, genel olarak düzenli ve programlı biri olduğunu belirtmişti.



Kurbanzade, "Aslında 'Annelik ile birlikte hayatım başka bir yöne evrildi' diyemem. Çocuklu hayatta da şartlar elverdiği sürece bu şekilde devam etmeye çalışıyorum. Kendimi çok daha panik ve pimpirikli sanıyordum ama Narin doğunca kafamdakinden çok daha rahat bir anne olduğumu anladım" diye konuşmuştu.