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DUYGULANDIRAN MESAJ! Ali Sunal'dan 'Kemal Sunal' mesajı: Herkes çocuklarını seni tanıtarak büyütüyor! - Magazin haberleri

Ali Sunal'dan duygulandıran 'Kemal Sunal' mesajı: Herkes çocuklarını seni tanıtarak büyütüyor!

Show TV ekranlarının sevilen programı 'Güldür Güldür Show'un 'Aziz Bey'i Ali Sunal, 2000 yılında hayatını kaybeden babası Kemal Sunal'ı doğum gününde andı. Duygusal bir yazı kaleme alan Sunal, "Seni, senin filmlerini bilen herkes, çocuklarını seni tanıtarak büyütüyor. Sen gittikten sonra hayranlarına milyonlarca küçük arkadaşımız eklendi. İşte biz senin doğum gününü her yıl çoğalarak o milyonlarla kutluyoruz" ifadelerini kullandı

11.11.2021 - 13:12 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Ardında bıraktığı 'Süt Kardeşler', 'Hababam Sınıfı', 'Tosun Paşa', 'Sahte Kabadayı' ve 'Kapıcılar Kralı' gibi filmlerin yanı sıra gülüşüyle de hafızalarda yer edinen merhum sanatçı Kemal Sunal'ın 77. doğum günü tüm sevenleri tarafından kutlanıyor.

  • Toplumun hemen her kesiminin gönlünde yer edinen Sunal'ın doğum gününde oğlu Ali Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı.

  • "İYİ Kİ DOĞDUN CANIM BABAM"

    Kızları Nar ve Nil ile çekilen fotoğrafını yayınlayan Sunal, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

    Başta ben olmak üzere; tüm sevenlerin, hayranların, seni, senin filmlerini bilen herkes çocuklarını seni tanıtarak büyütüyor. Sen gittikten sonra hayranlarına milyonlarca küçük arkadaşımız eklendi, ikisi fotoğrafta... İşte biz her yıl çoğalarak, senin doğum gününü o milyonlarla kutluyoruz. İyi ki doğdun canım babam, gölgesinde bizi hala koruyan mutlu eden koca çınarım, Nar ve Nil'in melek dedesi... İyi ki doğdun.

  • "BU KADAR ÇABUK BİTECEĞİNİ BİLSEYDİM..."

    Kemal Sunal'ın doğum günününe özel bir paylaşım da eşi Gül Sunal'dan geldi. Sunal, usta sanatçıyla gençlik yıllarında çekilen bu karesini, "İyi ki doğdun Kemal... Bu kadar çabuk biteceğini bilseydim daha sıkı sarılırdım, bırakmazdım hiç... Bana yaşattığın bütün güzellikler için teşekkür ederim. İyi ki varsın..." notuyla yayınladı.

  • KEMAL SUNAL HAKKINDA

    11 Kasım 1944 yılında İstanbul Küçükpazar semtinde dünyaya gelmiştir. Üç kardeşin en büyüğü olarak yer alan Kemal Sunal'ın annesi Saime Sunal babası ise Mustafa Sunal’dır. Aslen Malatyalı olan Kemal Sunal; Cemil Sunal ve Cengiz Sunal adında iki kardeşe sahiptir. İlkokulu Mimar Sinan İlkokulu'nda okuyan Kemal Sunal Vefa Lisesi'nden mezun olmuştur. Akrep burcu olan Kemal Sunal 56 yaşında 3 Temmuz 2000 yılında vefat etmiştir.

    Sanat hayatına 'Zoraki Tabip' adlı tiyatro oyunu ile başlayan Kemal Sunal Türk sinema tarihinde en iyi komedyen oyuncusu olarak gösterilmektedir. Bir yıl kadar Kenter tiyatrosunda görev yaptıktan sonra Pendik tiyatrosunun kurulması ile beraber oraya katılan Kemal Sunal yıllarca arkadaşlık yaptığı Bülent Kayabaş ile bu tiyatroda tanışmıştır.

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