"BEN O KIZLARI TANIYORUM"



Şarkıcı Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, 2019'da da Ortaköy’deki bir gece kulübünde iki kadın ile eğlenirken görüntülenmişti. Küçükbalçık'ın keyifli halleri dikkatlerden kaçmamıştı.



Daha önce de birçok kez başka kadınlarla görüntülenen ve eşi Kibariye ile boşanma noktasına gelen Küçükbalçık’ın bu fotoğraflardan sonra eşine ne diyeceği şimdiden merak konusu olmuştu.



Ünlü şarkıcı, daha önce basına yansıyan o fotoğraflarla ilgili, "Ben o kızları tanıyorum. Onlar Ali'nin akrabası." yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

"BİR GÜNLÜK KAÇAMAK İÇİN BOŞANMAM"



Kibariye ile Ali Küçükbalçık çifti, şimdiye kadar birçok kez 'aldatma' ve 'affetme' iddialarıyla gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcı, daha önce de eşini korumuş ve "Bir günlük kaçamak için boşanmam. Şimdilik kofti bir durum yok. Önemli olan sağlığımız." açıklamasını yapmıştı.